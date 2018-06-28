坎達爾珍娜亂髮還是很美 代言LONGCHAMP

2018-06-28 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



坎達爾珍娜（Kendall Jenner）成為LONGCHAMP的最新形象代言人，除了以「邂逅」為主題的形象短片之外，更釋出多張形象照片，不乏頭髮狂亂的造型，相當自由自在，也讓人好奇品牌如何說動IG粉絲數高達9千2百萬的坎達爾珍娜成為代言人。

在影片中坎達爾珍娜化身當代亞馬遜女郎，展現活力、獨立與無懼的堅韌。這支形象片在巴黎蒙馬特山丘拍攝，朝氣蓬勃並且有性感的女性氣韻，除了在社群上擁有廣大追隨者的凱達爾珍娜之外，影片的主角是品牌皮件中象徵雋永的馬匹，講述兩者之間的邂逅故事，22歲、熟練騎術的坎達爾珍娜表示可以在黎明時分和馬兒一同進行拍攝，造就了她在巴黎的夢幻一天。John Christopher Pina執導的近1分鐘長影片，拍攝坎達爾珍娜奔跑、伴隨馬兒馳騁過街道的影像，有強勁而炫目的影像張力。

坎達爾珍娜拍攝的形象照是LONGCHAMP 2018冬季系列，跨頁橫幅並置的肖像照和穿搭照，是這季形象圖的呈現方式，由寫意派的頹廢攝影師David Sims掌鏡，無怪乎拍出一張亂髮的個性照片，亂中不失柔美；坎達爾珍娜穿上黑橘兩色拼貼而成的羊皮兔毛大衣、天鵝絨晚禮服外套，或是貴氣的羊皮夾克，都呼應LONGCHAMP在皮革工藝的歷史，配件部分則以Amazone系列包款作為主題。

█LONGCHAMP 2018冬季坎達爾珍娜形象影片：