回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



1968，是20世紀的「造反」之年。從巴黎「五月風潮」、布拉格之春，到美國反戰與民權運動、日本學運…...席捲全球的反動節奏，也是形塑當今政局的關鍵年份。50年後，2018的我們，又如何看待、省視1968？

龍應台文化基金會今年度「思沙龍」聚焦「1968五十周年回顧」。7月7日，前紐約The New School駐校學者徐友漁將以「1968：形形色色的造反」為題，從1968年中國「知識青年上山下鄉運動」出發，分享50年來青年紅衛兵的幻滅與覺醒。

徐友漁是中國大陸知名公共知識分子，專攻文革研究、政治哲學和分析哲學。其著作《形形色色的造反》曾被稱為是研究紅衛兵問題的「一部里程碑式的作品」。

現場也將播映導演胡杰的紀錄長片「1968知識青年上山下鄉運動」，透過歷史畫面與人物採訪，梳理歷史脈絡，並建構當年的時代氛圍。

此外，7月21日，導演徐星也將登場「思沙龍」，播映其紀錄片「我的文革編年史」，與觀眾一銅思辨「個人記憶對國家記憶的抵抗」。

最終場則於8月4日舉行，上海大學和平與發展研究中心主任朱學勤將以「『68年人』與『紅二代』－怎麼理解？」為題，剖析革命年代的歷史伏脈，如何左右當代政壇、學界與社會思潮。

龍應台文化基金會於2006年起，每年舉辦「思沙龍」系列講座，盼當代年輕人「用自己的眼睛看世界，看自己」，創造自己的思想繁華。

1968：形形色色的造反

講者：前紐約The New School駐校學者 徐友漁

主持：《上報》董事長 王健壯

時間：14:00－15:00 播映紀錄片《1968知識青年上山下鄉運動》

15:00－16:30 沙龍

地點：華山園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php