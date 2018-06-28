頂新擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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主打活海鮮的頂鮮擔仔麵，今年夏天推出不一樣的專屬套餐「夏日白酒海鮮節」，使用法式工藝呈現菜肴，清涼白酒、香檳，再搭配高級活海鮮，更能凸顯食材滋味。除了海鮮外，還有澳洲和牛粒、燒烤澳洲羔羊肩排、紅酒醬佐鬆阪肉豬排等選擇，不僅如此，還可以嘗到最招牌的台南擔仔麵，整套吃下來回味無窮，每人最低1,980元起。

頂鮮擔仔麵在1958年的華西街以台南擔仔麵起家，後來轉型為經營高級海鮮料理餐廳，裝潢也走歐式皇家頂級古典優雅風格，雖然有別於一般台式海鮮店的樣貌，料理則是替傳統台式海鮮添加多元元素及創意菜色，加上位於台北101的86樓上，登高望遠的景色搭配美食，成為各國饕客來台灣必朝聖的人氣餐廳。

不過，頂鮮擔仔麵近年來不斷推陳出新，今年夏天就以最擅長的高級活海鮮搭配白酒，規畫「夏日白酒海鮮節」，清涼香檳、白酒風味發想，設計出多道菜肴，每一道菜都可看出主廚的創意在其中。

像是前菜依據不同套餐可選擇磯煮鮑魚海葡萄沙拉或是膠原鮭魚卵，清爽的海味喚醒味蕾，接續登場有大蝦蒸干貝、法式蔬果醬煎魚排，或是無花果伊比利豬等，主菜則有澳洲和牛或羊肩排，或是紅酒醬佐松阪豬排、蔥燒玫瑰油雞腿等，還有招牌台南擔仔麵。而在品嘗菜肴同時，可搭配送上的氣泡酒或是白酒，凸顯食材在口中的風味。最後以水果及焦糖銀耳冰淇淋為結尾，整套品嘗下來，相當有飽足感。