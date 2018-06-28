百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百

2018-06-28 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



迎接炎炎夏日，百貨業者祭出創意促銷，只要前一日由中央氣象局預報台北市信義區白天最高溫度突破36度，即可享指定櫃位單筆消費滿千送百，此外，還有百貨打造大型氣墊樂園，搶攻親子暑假出遊商機。

統一時代百貨到7月18日前，全館流行服飾下殺5折起，另推出降溫加碼禮，6月24日前，只要前一日由中央氣象局預報台北市信義區白天最高溫度突破36度，持Dream Card會員卡、聯名卡或APP會員卡條碼，當日於指定櫃位單筆消費滿1,000元以上即可兌換「100元商品抵用券」，限量2,000份。

此外，暑期也有一連串親子活動，包括邀請到OPEN!家族舉辦全台首發的OPEN!夏日運動會氣墊樂園、弛放音樂節空中音樂派對、Highball美食嘉年華，以及首度與亞洲最大旅遊體驗平台kkday合作，只要消費達指定門檻，就有機會抽中宜蘭賞鯨、花蓮溯溪、哥吉拉特展雙人門票，還有南投埔里飛行傘體驗。

京華城即日起到8月7日，打造以糖果為主題的「巨無霸糖果魔法森林氣墊樂園」，有扭蛋森林大滑梯、糖果動物區、鬼屋及攀岩區四大遊樂區，並有兩座高5公尺大滑梯及一個高9.5公尺的扭蛋。另外還有爆米花氣墊迷宮，包括甜甜圈、棒棒糖、管子糖等障礙路線，是歡樂版的鐵人三項，入場券350元，憑京華卡、Living Card、童星卡購票享免費乘坐小火車1次或電動小汽車1次。