百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百
迎接炎炎夏日，百貨業者祭出創意促銷，只要前一日由中央氣象局預報台北市信義區白天最高溫度突破36度，即可享指定櫃位單筆消費滿千送百，此外，還有百貨打造大型氣墊樂園，搶攻親子暑假出遊商機。
統一時代百貨到7月18日前，全館流行服飾下殺5折起，另推出降溫加碼禮，6月24日前，只要前一日由中央氣象局預報台北市信義區白天最高溫度突破36度，持Dream Card會員卡、聯名卡或APP會員卡條碼，當日於指定櫃位單筆消費滿1,000元以上即可兌換「100元商品抵用券」，限量2,000份。
此外，暑期也有一連串親子活動，包括邀請到OPEN!家族舉辦全台首發的OPEN!夏日運動會氣墊樂園、弛放音樂節空中音樂派對、Highball美食嘉年華，以及首度與亞洲最大旅遊體驗平台kkday合作，只要消費達指定門檻，就有機會抽中宜蘭賞鯨、花蓮溯溪、哥吉拉特展雙人門票，還有南投埔里飛行傘體驗。
京華城即日起到8月7日，打造以糖果為主題的「巨無霸糖果魔法森林氣墊樂園」，有扭蛋森林大滑梯、糖果動物區、鬼屋及攀岩區四大遊樂區，並有兩座高5公尺大滑梯及一個高9.5公尺的扭蛋。另外還有爆米花氣墊迷宮，包括甜甜圈、棒棒糖、管子糖等障礙路線，是歡樂版的鐵人三項，入場券350元，憑京華卡、Living Card、童星卡購票享免費乘坐小火車1次或電動小汽車1次。
Global Mall環球購物中心則推出仲夏慶典，7月底前使用LINE Pay綁定中國信託信用卡，當日累積消費滿2,000元，可享LINE Points 2%回饋。此外，世足賽即將進入高潮階段，只要上粉絲專頁留言預測當日獲勝隊伍，即可參加1,000元商品禮券抽獎，每場共抽出6個名額，另外冠軍賽加碼預測，全台再抽出30名1,000元商品禮券。
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