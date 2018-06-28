CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光 2018-06-28 16:25
聯合報 記者
陳若齡
╱即時報導
擁有239年歷史的法國頂級
品牌CHAUMET自6月28日至9月17日，於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展，展出超過300件從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館收藏而來的珍寶，展覽亮點除了拿破崙送給 珠寶 和約瑟芬皇后女兒的繡球花胸針等首度曝光的骨董珠寶，也有延續Les mondes de CHAUMET的全新作品，配合展覽另於銀座開設快閃店，兼具知性與感性的精采展出，為夏日造訪東京又添一好理由。 教宗
CHAUMET的品牌故事雖然要從1780年開始，但此次展覽卻跨越時空順序，分別從CHAUMET的靈感繆斯、冠冕藝術、異域風采、自然的呼喚、珠寶配戴藝術，以及與日本文化的淵源等八個主題展出，展出涵蓋近代和骨董珠寶、手稿、繪畫、史料等，陳設也配合每個主題的珠寶特色，讓珠寶與空間和時間對話，也恰與三菱一號美術館有強烈分隔感的空間呼應。
展出珍品中最受矚目的為入場不久就能看到的教宗庇護七世（Pope Pius VII）冠冕，拿破崙為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日見證他的加冕典禮，要CHAUMET創辦人Nitot設計了這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮，當年鑲嵌的寶石價值不斐，但百年來傳承的教廷和教宗陸續變賣寶石救苦濟貧，僅剩頂部名為Jules II的祖母綠為原有寶石。此次梵蒂岡委託CHAUMET修復重建冠冕頂部的十字架，也讓冠冕首次於亞洲展出。
冠冕儼然是CHAUMET品牌象徵及其著名的藝術表現形式，此次展出可看到拿破崙送給妹妹那不勒斯皇后，以及被視為歷史上最早的轉換式珠寶─瑪麗路易皇后的麥穗皇冠等冠冕外，還有一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆，氣勢非凡。
CHAUMET自19世紀下半葉開始，開始與世界各地文化交流並反映在其珠寶設計風格中，其中當然包括日本文化，展中可看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針，黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神與穿和服的女子，是典型受日本文化影響的新藝術風格作品。
今年恰是法日建交160年，CHAUMET也藉著這次展覽向日本文化致敬，並於展期發表Les mondes de Chaumet（CHAUMET的世界）全新第二篇章：日本風格櫻花系列珠寶，包含項鍊、手鍊、戒指、耳環和胸針，幾何卻不又對稱的設計，靈感取自日本的窗櫺和紙傘直線條，以及櫻花圓形花瓣，也象徵剛柔並濟的自然律動之美。
為慶祝展覽，CHAUMET日前於法國大使館舉辦酒會，包括長谷川潤、桐谷美玲以及日本名模和時尚網紅都出席派對；另也在距離銀座旗艦店不遠處開設藝術快閃店，首波即日起至7月2日以品牌核心精神之一自然主義為主題，由法國知名花藝家Pierre Banchereau以新鮮花材打造室內花園，與展示的Hortensia繡球花系列珠寶腕表，以及日本近代藝術家神坂雪佳自然風格畫作呼應。7月6日～29日以品牌另一精髓情感珠寶Lien系列為主題、8月3日至19日則由知名藝術家千原徹也策劃，為繁忙銀座帶來一抹優雅愜意。
★「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展資訊：
日期：2018年6月28日至2018年9月17日
時間：周二至周日上午10點至下午6點；周五至晚間9點
地址：日本東京三菱一號美術館（東京100-0005，千代田區丸之内2-6-2號）
票價：3000日幣
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花戒指，鑲嵌紅寶石和鑽石，約台幣1,650萬元。圖／CHAUMET提供 分享 Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花手鍊，約台幣1,600萬元。圖／CHAUMET提供 分享 CHAUMET於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展。記者／陳若齡攝影 分享 Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針，約台幣900萬元。圖／CHAUMET提供 分享 日本風格雷神胸針，約1900年作品，黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等，展現當時法國對遠東文化的幻想意象，也是典型的受日本文化影響的新藝術風格作品。圖／CHAUMET提供 分享 配合展覽CHAUMET銀座開設快閃店，首波以品牌核心精神之一自然主義為主題，請來法國知名花藝家將店內以鮮花布置成花園，並展示呼應的Hortensia繡球花系列珠寶及腕表。記者陳若齡／攝影 分享 展覽中發表Les mondes de Chaumet全新第二篇章：日本風格櫻花系列珠寶，包含項鍊、手鍊、戒指、耳環和胸針，靈感取自日本的紙傘線條和櫻花圓形花瓣，也象徵剛與柔的律動美感。記者陳若齡／攝影 分享 Wheat sheaf王冠，約1811年作品，拿破崙訂製送給瑪麗路易皇后的王冠，採用金、銀材質製作9支麥穗造型的胸針，鑲嵌總重約60克拉的無色鑽石，可分別拆下使用，被視為最早的轉換式珠寶。記者陳若齡／攝影 分享 Les mondes de Chaumet第二篇章的日本風格櫻花項鍊，結合日本窗櫺、櫻花和珍珠串鍊概念，鑲嵌紅寶石、石榴石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣2,750萬元。圖／CHAUMET提供 分享 拿破崙一世送給教宗庇護七世的冠冕，為此展覽梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕並於東京展覽曝光。圖／CHAUMET提供 分享 The Worlds of Chaumet高級珠寶展現場，打造了一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆。記者陳若齡／攝影 分享 拿破崙送妹妹那不勒斯皇后Caroline Murat的冠冕頭飾，約1810年作品，黃金裝飾珍珠的九個瑪瑙以凹雕呈現九個神話場景。圖／CHAUMET提供 分享 蘇格蘭條紋蝴蝶結胸針，約1907年骨董作品，展現如真實緞帶柔軟的工藝，以及不對稱的和諧之美。圖／CHAUMET提供 分享 Aigrette colibri白鷺蜂鳥胸針，約1880年作品，鑲嵌紅寶石和鑽石可作為胸針或髮飾，不僅是自然主義，翅膀在當時也是女性意識的象徵。圖／CHAUMET提供 分享 Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花戒指，鑲嵌紅寶石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣670萬元。圖／CHAUMET提供 分享 桐谷美玲出席CHAUMET的「The Worlds of Chaumet」展覽開幕派對。圖／摘自桐谷美玲截圖 分享 Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針，約台幣900萬元。圖／CHAUMET提供 分享 Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花項鍊，結合日本珍珠串鍊概念，鑲嵌紅寶石、石榴石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣2,750萬元。圖／CHAUMET提供 分享
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