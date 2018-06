CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光

2018-06-28 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



擁有239年歷史的法國頂級珠寶品牌CHAUMET自6月28日至9月17日,於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展,展出超過300件從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館收藏而來的珍寶,展覽亮點除了拿破崙送給教宗和約瑟芬皇后女兒的繡球花胸針等首度曝光的骨董珠寶,也有延續Les mondes de CHAUMET的全新作品,配合展覽另於銀座開設快閃店,兼具知性與感性的精采展出,為夏日造訪東京又添一好理由。

CHAUMET的品牌故事雖然要從1780年開始,但此次展覽卻跨越時空順序,分別從CHAUMET的靈感繆斯、冠冕藝術、異域風采、自然的呼喚、珠寶配戴藝術,以及與日本文化的淵源等八個主題展出,展出涵蓋近代和骨董珠寶、手稿、繪畫、史料等,陳設也配合每個主題的珠寶特色,讓珠寶與空間和時間對話,也恰與三菱一號美術館有強烈分隔感的空間呼應。

展出珍品中最受矚目的為入場不久就能看到的教宗庇護七世(Pope Pius VII)冠冕,拿破崙為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日見證他的加冕典禮,要CHAUMET創辦人Nitot設計了這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮,當年鑲嵌的寶石價值不斐,但百年來傳承的教廷和教宗陸續變賣寶石救苦濟貧,僅剩頂部名為Jules II的祖母綠為原有寶石。此次梵蒂岡委託CHAUMET修復重建冠冕頂部的十字架,也讓冠冕首次於亞洲展出。

冠冕儼然是CHAUMET品牌象徵及其著名的藝術表現形式,此次展出可看到拿破崙送給妹妹那不勒斯皇后,以及被視為歷史上最早的轉換式珠寶─瑪麗路易皇后的麥穗皇冠等冠冕外,還有一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆,氣勢非凡。

CHAUMET自19世紀下半葉開始,開始與世界各地文化交流並反映在其珠寶設計風格中,其中當然包括日本文化,展中可看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針,黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神與穿和服的女子,是典型受日本文化影響的新藝術風格作品。

今年恰是法日建交160年,CHAUMET也藉著這次展覽向日本文化致敬,並於展期發表Les mondes de Chaumet(CHAUMET的世界)全新第二篇章:日本風格櫻花系列珠寶,包含項鍊、手鍊、戒指、耳環和胸針,幾何卻不又對稱的設計,靈感取自日本的窗櫺和紙傘直線條,以及櫻花圓形花瓣,也象徵剛柔並濟的自然律動之美。

為慶祝展覽,CHAUMET日前於法國大使館舉辦酒會,包括長谷川潤、桐谷美玲以及日本名模和時尚網紅都出席派對;另也在距離銀座旗艦店不遠處開設藝術快閃店,首波即日起至7月2日以品牌核心精神之一自然主義為主題,由法國知名花藝家Pierre Banchereau以新鮮花材打造室內花園,與展示的Hortensia繡球花系列珠寶腕表,以及日本近代藝術家神坂雪佳自然風格畫作呼應。7月6日~29日以品牌另一精髓情感珠寶Lien系列為主題、8月3日至19日則由知名藝術家千原徹也策劃,為繁忙銀座帶來一抹優雅愜意。

★「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展資訊:

日期:2018年6月28日至2018年9月17日

時間:周二至周日上午10點至下午6點;周五至晚間9點

地址:日本東京三菱一號美術館(東京100-0005,千代田區丸之内2-6-2號)