親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／當陳其邁遇到韓國瑜 這句話打破藍綠界線

CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光

2018-06-28 16:25聯合報 記者陳若齡╱即時報導

擁有239年歷史的法國頂級珠寶品牌CHAUMET自6月28日至9月17日，於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展，展出超過300件從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館收藏而來的珍寶，展覽亮點除了拿破崙送給教宗和約瑟芬皇后女兒的繡球花胸針等首度曝光的骨董珠寶，也有延續Les mondes de CHAUMET的全新作品，配合展覽另於銀座開設快閃店，兼具知性與感性的精采展出，為夏日造訪東京又添一好理由。

CHAUMET的品牌故事雖然要從1780年開始，但此次展覽卻跨越時空順序，分別從CHAUMET的靈感繆斯、冠冕藝術、異域風采、自然的呼喚、珠寶配戴藝術，以及與日本文化的淵源等八個主題展出，展出涵蓋近代和骨董珠寶、手稿、繪畫、史料等，陳設也配合每個主題的珠寶特色，讓珠寶與空間和時間對話，也恰與三菱一號美術館有強烈分隔感的空間呼應。

展出珍品中最受矚目的為入場不久就能看到的教宗庇護七世（Pope Pius VII）冠冕，拿破崙為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日見證他的加冕典禮，要CHAUMET創辦人Nitot設計了這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮，當年鑲嵌的寶石價值不斐，但百年來傳承的教廷和教宗陸續變賣寶石救苦濟貧，僅剩頂部名為Jules II的祖母綠為原有寶石。此次梵蒂岡委託CHAUMET修復重建冠冕頂部的十字架，也讓冠冕首次於亞洲展出。

冠冕儼然是CHAUMET品牌象徵及其著名的藝術表現形式，此次展出可看到拿破崙送給妹妹那不勒斯皇后，以及被視為歷史上最早的轉換式珠寶─瑪麗路易皇后的麥穗皇冠等冠冕外，還有一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆，氣勢非凡。

CHAUMET自19世紀下半葉開始，開始與世界各地文化交流並反映在其珠寶設計風格中，其中當然包括日本文化，展中可看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針，黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神與穿和服的女子，是典型受日本文化影響的新藝術風格作品。

今年恰是法日建交160年，CHAUMET也藉著這次展覽向日本文化致敬，並於展期發表Les mondes de Chaumet（CHAUMET的世界）全新第二篇章：日本風格櫻花系列珠寶，包含項鍊、手鍊、戒指、耳環和胸針，幾何卻不又對稱的設計，靈感取自日本的窗櫺和紙傘直線條，以及櫻花圓形花瓣，也象徵剛柔並濟的自然律動之美。

為慶祝展覽，CHAUMET日前於法國大使館舉辦酒會，包括長谷川潤、桐谷美玲以及日本名模和時尚網紅都出席派對；另也在距離銀座旗艦店不遠處開設藝術快閃店，首波即日起至7月2日以品牌核心精神之一自然主義為主題，由法國知名花藝家Pierre Banchereau以新鮮花材打造室內花園，與展示的Hortensia繡球花系列珠寶腕表，以及日本近代藝術家神坂雪佳自然風格畫作呼應。7月6日～29日以品牌另一精髓情感珠寶Lien系列為主題、8月3日至19日則由知名藝術家千原徹也策劃，為繁忙銀座帶來一抹優雅愜意。

★「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展資訊：

日期：2018年6月28日至2018年9月17日

時間：周二至周日上午10點至下午6點；周五至晚間9點

地址：日本東京三菱一號美術館（東京100-0005，千代田區丸之内2-6-2號）

票價：3000日幣

Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花戒...
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花戒指，鑲嵌紅寶石和鑽石，約台幣1,650萬元。圖／CHAUMET提供
分享
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花手...
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花手鍊，約台幣1,600萬元。圖／CHAUMET提供
分享
CHAUMET於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Cha...
CHAUMET於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展。記者／陳若齡攝影
分享
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針...
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針，約台幣900萬元。圖／CHAUMET提供
分享
日本風格雷神胸針，約1900年作品，黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等，展現當時法國對遠東...
日本風格雷神胸針，約1900年作品，黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等，展現當時法國對遠東文化的幻想意象，也是典型的受日本文化影響的新藝術風格作品。圖／CHAUMET提供
分享
配合展覽CHAUMET銀座開設快閃店，首波以品牌核心精神之一自然主義為主題，請來...
配合展覽CHAUMET銀座開設快閃店，首波以品牌核心精神之一自然主義為主題，請來法國知名花藝家將店內以鮮花布置成花園，並展示呼應的Hortensia繡球花系列珠寶及腕表。記者陳若齡／攝影
分享
展覽中發表Les mondes de Chaumet全新第二篇章：日本風格櫻花系...
展覽中發表Les mondes de Chaumet全新第二篇章：日本風格櫻花系列珠寶，包含項鍊、手鍊、戒指、耳環和胸針，靈感取自日本的紙傘線條和櫻花圓形花瓣，也象徵剛與柔的律動美感。記者陳若齡／攝影
分享
Wheat sheaf王冠，約1811年作品，拿破崙訂製送給瑪麗路易皇后的王冠，...
Wheat sheaf王冠，約1811年作品，拿破崙訂製送給瑪麗路易皇后的王冠，採用金、銀材質製作9支麥穗造型的胸針，鑲嵌總重約60克拉的無色鑽石，可分別拆下使用，被視為最早的轉換式珠寶。記者陳若齡／攝影
分享
Les mondes de Chaumet第二篇章的日本風格櫻花項鍊，結合日本窗...
Les mondes de Chaumet第二篇章的日本風格櫻花項鍊，結合日本窗櫺、櫻花和珍珠串鍊概念，鑲嵌紅寶石、石榴石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣2,750萬元。圖／CHAUMET提供
分享
拿破崙一世送給教宗庇護七世的冠冕，為此展覽梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕並於東...
拿破崙一世送給教宗庇護七世的冠冕，為此展覽梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕並於東京展覽曝光。圖／CHAUMET提供
分享
The Worlds of Chaumet高級珠寶展現場，打造了一面裝飾了300...
The Worlds of Chaumet高級珠寶展現場，打造了一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆。記者陳若齡／攝影
分享
拿破崙送妹妹那不勒斯皇后Caroline Murat的冠冕頭飾，約1810年作品...
拿破崙送妹妹那不勒斯皇后Caroline Murat的冠冕頭飾，約1810年作品，黃金裝飾珍珠的九個瑪瑙以凹雕呈現九個神話場景。圖／CHAUMET提供
分享
蘇格蘭條紋蝴蝶結胸針，約1907年骨董作品，展現如真實緞帶柔軟的工藝，以及不對稱...
蘇格蘭條紋蝴蝶結胸針，約1907年骨董作品，展現如真實緞帶柔軟的工藝，以及不對稱的和諧之美。圖／CHAUMET提供
分享
Aigrette colibri白鷺蜂鳥胸針，約1880年作品，鑲嵌紅寶石和鑽石...
Aigrette colibri白鷺蜂鳥胸針，約1880年作品，鑲嵌紅寶石和鑽石可作為胸針或髮飾，不僅是自然主義，翅膀在當時也是女性意識的象徵。圖／CHAUMET提供
分享
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花戒指...
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花戒指，鑲嵌紅寶石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣670萬元。圖／CHAUMET提供
分享
桐谷美玲出席CHAUMET的「The Worlds of Chaumet」展覽開...
桐谷美玲出席CHAUMET的「The Worlds of Chaumet」展覽開幕派對。圖／摘自桐谷美玲截圖
分享
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針...
Les mondes de Chaumetchapter II 日本風格櫻花胸針，約台幣900萬元。圖／CHAUMET提供
分享
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花項...
Les mondes de Chaumet chapter II 日本風格櫻花項鍊，結合日本珍珠串鍊概念，鑲嵌紅寶石、石榴石、黑瑪瑙、碧璽和鑽石，約台幣2,750萬元。圖／CHAUMET提供
分享

珠寶教宗東京
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

頂新擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10

百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百

2018-06-28 16:35

LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

年改重擊消費弱 特色飯店聯盟送好康自救　

2018-06-28 15:26

國內首座美妝博物館開幕 神奇青春隧道讓人變年輕

2018-06-28 14:23

歷史建築變身 監獄、郵局、消防局成特色旅宿

2018-06-28 14:20

道地美食目的地 訂房網站上菜

2018-06-28 14:17

暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26

夏日好康看這裡 16家樂園合推暢玩方案

2018-06-28 11:57

CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17

歌詩達郵輪「海上足球」開踢 早鳥優惠最高省1萬

2018-06-28 10:37

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

BOUCHERON優雅野性 誘惑林依晨

2018-06-28 00:55

CITIZEN一世紀 藍正龍、吳慷仁趁機耍MAN

2018-06-28 00:55

擴增實境體驗 快時尚把Shopping變有趣

2018-06-28 00:12

不要黏膩膩 夏天保養3大守則

2018-06-28 00:03

挺平權彩虹上身 Pride服飾做自己

2018-06-28 00:00

台北國際食品展 首設珍奶館

2018-06-27 23:47

Suzuki、Benz硬派休旅 新款登台

2018-06-27 23:46

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

強力毛孔吸塵器 innisfree火山泥膜系列升級

2018-06-27 21:37

好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33

獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人

2018-06-27 20:13

迪奧找卡拉代言 推出不用卸妝的素顏氣墊

2018-06-27 19:38

原創美妝蛋出新招！限量色、乾洗蛋、旅行蛋膠囊超吸睛

2018-06-27 19:31

寶詩龍微風開幕 盧南君潮搭流蘇 吳速玲抱病出席

2018-06-27 19:15

台韓自動通關正式上路 追韓族快速通關

2018-06-27 18:57

高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01

CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58

畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感

2018-06-27 17:38

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38
看更多

熱門文章

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

2018-06-28 10:39

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

健康你我他／保持骨密度 30分鐘內路程我都用走的

2018-06-27 23:43

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

吳德榮：今天平地午後雷陣雨機率提高

2018-06-28 08:26

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

熟齡壯遊 陳力輝醫師：行前訓練很重要

2018-06-28 09:29

辣椒粉又紅又漂亮？當心含致腫瘤的蘇丹色素

2018-06-28 11:35

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30

台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52

公車站10公尺內禁停車 7月1日起提高罰鍰

2018-06-28 10:54

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top