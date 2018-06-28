LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）連續第三年與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，推出新色彩的Silver Lockit手環，延續援助世界各地弱勢孩童的行動也讓公益更精采。

Silver Lockit手環在2016年推出便與聯合國兒童基金會合作，只要消費者凡購買一條Silver Lockit Fluo手環，LV就會捐助100歐元給聯合國兒童基金會，用於提供人道援助給迫切需要幫助的孩童及家庭，如受到敘利亞危機影響的孩童與家庭。目前為止這項合作已募得超過五百萬美元，單是2017年就有150萬名敘利亞孩童與其家庭透過拯救生命的水源供給而受到保護。