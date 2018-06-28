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影／當陳其邁遇到韓國瑜 這句話打破藍綠界線

LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58聯合報 記者陳若齡╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）連續第三年與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，推出新色彩的Silver Lockit手環，延續援助世界各地弱勢孩童的行動也讓公益更精采。

Silver Lockit手環在2016年推出便與聯合國兒童基金會合作，只要消費者凡購買一條Silver Lockit Fluo手環，LV就會捐助100歐元給聯合國兒童基金會，用於提供人道援助給迫切需要幫助的孩童及家庭，如受到敘利亞危機影響的孩童與家庭。目前為止這項合作已募得超過五百萬美元，單是2017年就有150萬名敘利亞孩童與其家庭透過拯救生命的水源供給而受到保護。

Silver Lockit手環設計靈感來自Georges Vuitton於1890年發明的槓桿鎖（tumbler lock），這種鎖能保護客戶最珍貴的物品，因此象徵著守護，品牌便用此做為守護、承諾幫助弱勢孩童的象徵。手鍊採用純銀製作掛鎖，繫繩有多種顏色，今年全新Silver Lockit Fluo系列除了黑色之外，另有加入螢光色調的黃色、橘色、粉紅色、藍色，共5款。Silver Lockit Fluo手環售價為台幣9000元，其中100歐元（約台幣3500元）會捐給聯合國兒童基金會。

Silver Lockit手環再出新色，購買就能支持聯合國兒童基金會援助。圖／L...
Silver Lockit手環再出新色，購買就能支持聯合國兒童基金會援助。圖／LV提供
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Silver Lockit Fluo手環螢光橘色，售價9000元。圖／LV提供
Silver Lockit Fluo手環螢光橘色，售價9000元。圖／LV提供
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Silver Lockit Fluo手環螢光黃色，售價9000元。圖／LV提供
Silver Lockit Fluo手環螢光黃色，售價9000元。圖／LV提供
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Silver Lockit Fluo手環藍色，售價9000元。圖／LV提供
Silver Lockit Fluo手環藍色，售價9000元。圖／LV提供
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Silver Lockit手環再出新色，購買就能支持聯合國兒童基金會援助。圖／L...
Silver Lockit手環再出新色，購買就能支持聯合國兒童基金會援助。圖／LV提供
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Silver Lockit Fluo手環黑色，售價台幣9000元。圖／LV提供
Silver Lockit Fluo手環黑色，售價台幣9000元。圖／LV提供
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Silver Lockit Fluo手環螢光粉紅，售價9000元。圖／LV提供
Silver Lockit Fluo手環螢光粉紅，售價9000元。圖／LV提供
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聯合國敘利亞LV
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