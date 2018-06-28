親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／當陳其邁遇到韓國瑜 這句話打破藍綠界線

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

今日在東京有一場台灣優質生鮮荔枝記者會，透過新的保鮮技術可以讓荔枝外殼保持鮮艷紅色，希望重新改變日本民眾對荔枝「黑壓壓」的印象。

荔枝是台灣主打進攻日本市場的水果之一，但近年市場遭到瓜分，加上台灣荔枝有蟲害問題，外銷必須先經過蒸熱與低溫處理，外殼色澤已發黑，口感也受影響，外銷萎縮，相較於90年代每年銷日逾千噸，去年僅剩144噸。台灣荔枝在日本市場最主要競爭者，第一名來自中國大陸，2016年出口136噸，每公斤單價約472日圓；台灣出口量125噸，單價每公斤993日圓，價格是大陸荔枝兩倍。

上銀科技與中興大學合作研發荔枝保鮮新技術，今日在東京有一場台中市政府、貿協、青果合作社等聯合舉辦的記者會，向日本媒體宣傳，希望一改日本民眾認為台灣荔枝外殼暗黑的刻板印象，以「紅」荔枝重建品牌形象，希望荔枝銷日早日回到年千噸的輸出額。

日本媒體好奇未來將如何推銷荔枝，是否將重新將定位為高級水果。台灣省青果運銷合作社總經理曾詠菘表示，希望透過廣告媒體曝光，將荔枝打造為「熱帶櫻桃」。新技術因為多一道工序，成本確實會提高，但他們會盡力吸收成本，希望售價不要與現在差別太大。台灣貿易中心行銷處長陳英顯表示，希望透過B to C方法，將以超市為中心，例如試吃促銷的方式，以及水果節等活動打開商機，希望反應在明年的銷售額。

今日在東京有一場台灣優質生鮮荔枝記者會，透過新的保鮮技術可以讓荔枝外殼保持鮮艷紅...
今日在東京有一場台灣優質生鮮荔枝記者會，透過新的保鮮技術可以讓荔枝外殼保持鮮艷紅色，希望重新改變日本民眾對荔枝「黑壓壓」的印象。東京記者／蔡佩芳攝影
分享
荔枝出口日本必須經過蒸熱與低溫處理，色澤都已發黑(左)，現有新的保鮮技術的生鮮荔...
荔枝出口日本必須經過蒸熱與低溫處理，色澤都已發黑(左)，現有新的保鮮技術的生鮮荔枝果肉呈現鮮紅色(右)，希望可以讓日本消費者耳目一新，重新打開日本市場。東京記者／蔡佩芳攝影
分享
荔枝出口日本必須經過蒸熱與低溫處理，色澤都已發黑(前左)，現有新的保鮮技術的生鮮...
荔枝出口日本必須經過蒸熱與低溫處理，色澤都已發黑(前左)，現有新的保鮮技術的生鮮荔枝果肉呈現鮮紅色(後方)，希望可以讓日本消費者耳目一新，重新打開日本市場。東京記者／蔡佩芳攝影
分享

東京低溫
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

頂新擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10

百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百

2018-06-28 16:35

CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光

2018-06-28 16:25

LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

年改重擊消費弱 特色飯店聯盟送好康自救　

2018-06-28 15:26

國內首座美妝博物館開幕 神奇青春隧道讓人變年輕

2018-06-28 14:23

歷史建築變身 監獄、郵局、消防局成特色旅宿

2018-06-28 14:20

道地美食目的地 訂房網站上菜

2018-06-28 14:17

暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26

夏日好康看這裡 16家樂園合推暢玩方案

2018-06-28 11:57

CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17

歌詩達郵輪「海上足球」開踢 早鳥優惠最高省1萬

2018-06-28 10:37

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

BOUCHERON優雅野性 誘惑林依晨

2018-06-28 00:55

CITIZEN一世紀 藍正龍、吳慷仁趁機耍MAN

2018-06-28 00:55

擴增實境體驗 快時尚把Shopping變有趣

2018-06-28 00:12

不要黏膩膩 夏天保養3大守則

2018-06-28 00:03

挺平權彩虹上身 Pride服飾做自己

2018-06-28 00:00

台北國際食品展 首設珍奶館

2018-06-27 23:47

Suzuki、Benz硬派休旅 新款登台

2018-06-27 23:46

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

強力毛孔吸塵器 innisfree火山泥膜系列升級

2018-06-27 21:37

好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33

獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人

2018-06-27 20:13

迪奧找卡拉代言 推出不用卸妝的素顏氣墊

2018-06-27 19:38

原創美妝蛋出新招！限量色、乾洗蛋、旅行蛋膠囊超吸睛

2018-06-27 19:31

寶詩龍微風開幕 盧南君潮搭流蘇 吳速玲抱病出席

2018-06-27 19:15

台韓自動通關正式上路 追韓族快速通關

2018-06-27 18:57

高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01

CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58

畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感

2018-06-27 17:38

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38
看更多

熱門文章

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

2018-06-28 10:39

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

健康你我他／保持骨密度 30分鐘內路程我都用走的

2018-06-27 23:43

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

吳德榮：今天平地午後雷陣雨機率提高

2018-06-28 08:26

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

熟齡壯遊 陳力輝醫師：行前訓練很重要

2018-06-28 09:29

辣椒粉又紅又漂亮？當心含致腫瘤的蘇丹色素

2018-06-28 11:35

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30

台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52

公車站10公尺內禁停車 7月1日起提高罰鍰

2018-06-28 10:54

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top