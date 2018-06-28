新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今日在東京有一場台灣優質生鮮荔枝記者會，透過新的保鮮技術可以讓荔枝外殼保持鮮艷紅色，希望重新改變日本民眾對荔枝「黑壓壓」的印象。

荔枝是台灣主打進攻日本市場的水果之一，但近年市場遭到瓜分，加上台灣荔枝有蟲害問題，外銷必須先經過蒸熱與低溫處理，外殼色澤已發黑，口感也受影響，外銷萎縮，相較於90年代每年銷日逾千噸，去年僅剩144噸。台灣荔枝在日本市場最主要競爭者，第一名來自中國大陸，2016年出口136噸，每公斤單價約472日圓；台灣出口量125噸，單價每公斤993日圓，價格是大陸荔枝兩倍。

上銀科技與中興大學合作研發荔枝保鮮新技術，今日在東京有一場台中市政府、貿協、青果合作社等聯合舉辦的記者會，向日本媒體宣傳，希望一改日本民眾認為台灣荔枝外殼暗黑的刻板印象，以「紅」荔枝重建品牌形象，希望荔枝銷日早日回到年千噸的輸出額。