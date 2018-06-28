年改重擊消費弱 特色飯店聯盟送好康自救

2018-06-28 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



陸客團不來加年改雙重衝擊，觀光業擔心寒冬提早到，台灣特色飯店聯盟嘉義聯盟4家新飯店加入，擴大結盟共4縣市17家飯店，祭出比觀光局補助南部飯店優惠措施，包括住嘉義聯盟飯店，送結盟3縣市飯店優惠住宿券等三項好康措施，行銷攬客，嘉義聯盟今天上午在布袋鎮布袋文創Hotel熱鬧成立，宣布好康優惠措施7月1日上路。

台灣特色飯店聯盟召集人、台中市薆悅集團業務總經理胡智鈞，帶領結盟的台中、高雄及台東等3縣市共13家飯店代表參加，嘉義聯盟4間區域不同各具特色飯店，包括嘉縣海區布袋文創Hotel（海洋生態旅遊）、山區奮起湖大飯店（高山森林火車/原住民人文旅遊），嘉市佳仕堡商務旅館（媽祖宗教旅遊）、蘭桂坊花園酒店（在地美食旅遊），由布袋文創Hotel副總經理黃秉森擔任召集人。

黃秉森說，聯盟各具特色飯店，是暑假全家出遊好選擇，住嘉義聯盟任何1間飯店，送其他結盟3縣市飯店優惠折扣住宿券；另「抵嘉有恐龍優惠住宿」7月1日起到9月30止，在台灣特色飯店聯盟臉書粉絲專頁，嘉義聯盟4間飯店每天限量推數間優質客房，提供粉絲電話訂房，享房價優惠，送嘉義文創園區恐龍展門票。

4縣市特色飯店即日起到9月30日止，好康大放送，持台灣特色飯店聯盟會員卡(住宿可免費申請會員卡)，到嘉義特色飯店聯盟飯店成員，即可免費享用早餐，預估這波會員募集優惠活動，可增加 2000名會員，約25%成長率；7月1日起持會員卡至嘉義文創園區購買恐龍票，可享團體票價優惠折扣，憑卡最多1次買6張。