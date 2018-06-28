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國內首座美妝博物館開幕 神奇青春隧道讓人變年輕

2018-06-28 14:23聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝用品。記者蔡維斌／攝影
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一度最夯的雲林iicake咖啡毛巾館年初歇業，由知名品牌依莉特集團接手，改裝成號稱世界第一座美妝小白宮，今天由依莉特創辦人蔡志弘親往主持開幕，內部有美妝博物館，可欣賞到漢朝到民初的各種粉盒化妝用品，及歐美的美妝演化歷史，更有神奇的青春隧道，結合科技和最新產品，讓人走過隧道回到青春。

伊莉特生物科技邁入46周年，這座美妝小白宮作為獻禮！不但延續雲林文創生命，讓雲林擁有世界首座5感美妝森林秘境，更引進伊莉特引進定量電灑噴霧裝置發明專利，打造一座結合科技的神奇青春隧道，成為館場一大特色。

這也是雲林首度有國際級的美妝集團進駐，蔡志弘說，伊莉特以生科引導化粧品邁入科技和醫美領域，創下許多專利，觸角遍及法、美、中世界各地，數十年來堅持「天然、科技、恆美」理念，致力推動奈米傳輸萬倍吸收的革命性化妝品，更在國際創造無數創意領導品牌。

蔡志弘說，長久來就一直想打造一座美妝的特色地標，得知雲林iicake蛋糕毛巾咖啡館歇業，決定接手並指派菁英團隊進駐，建構世界首座五感美妝森林秘境，借以傳播古今中外美妝文化，推動創意產業、提升時尚美感。

未來該館除會提供各種新產品，也會盛邀名模舉辦美妝發表會或相關活動，讓中南部朋友感受不凡的美妝新世界。

企劃總監洪素莉說，美妝小白宮有3大亮點，擁有室內療育森林，遠離空污、享受芬多精。五感美妝祕境，讓視聽嗅觸味都感動。五種調理絕技體驗伊莉特億萬人次的美麗奇蹟。

駐館經理林元宏說，該館引進伊莉特獨創的類肉毒桿菌與膠原蛋白奈米噴，讓素人不用打針10分鐘變美女，還有森林芬多精五感環場，體驗美麗健康，並提供養生輕食飲料，館內處處是景點，也可體驗手做香精，尤其博物館陳列從漢朝到民初及歐美的歷代化妝用品，鑑賞美妝文物。

配合開幕從6月30到7月31免費參觀抽大獎，頭獎送1年份保養品，期間前100名打卡再送伊莉特神奇人蔘面膜，更可到館可享價值5000元青春隧道免費5種調理體驗，每天預約限30名，詳情請洽伊莉特官網或搜尋伊莉特美妝小白宮臉書。

國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內神奇青春墜道結合美妝科技，先用...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內神奇青春墜道結合美妝科技，先用電腦魔鏡判讀個人需要進行美妝，讓人快速變年輕。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕。記者蔡維斌／攝影
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝用品。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝用品。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，依莉特創辦人蔡志弘親往主持並為產品...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，依莉特創辦人蔡志弘親往主持並為產品代言。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內神奇青春墜道結合美妝科技，先用...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內神奇青春墜道結合美妝科技，先用電腦魔鏡判讀個人需要進行美妝，讓人快速變年輕。記者蔡維斌／攝影
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館內也有各種最新的美妝保養系列。記者蔡維斌／攝影
館內也有各種最新的美妝保養系列。記者蔡維斌／攝影
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國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝...
國內第一座美妝博物館依莉特美妝小白宮今天開幕，館內博物館可鑑賞從漢代到民初的化妝用品。記者蔡維斌／攝影
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