香港海洋公園 推史上最大型盛夏活動

2018-06-28 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



香港海洋公園史上最大型盛夏活動「動夏嘉年華」將於6月30日至9月2日於香港海洋公園舉辦，每小時連續上演豐富表演節目。 圖／香港海洋公園提供 分享 facebook 香港海洋公園將於6月30日至9月2日舉辦史上最大型盛夏活動 –「動夏嘉年華」，並呈獻以海洋生物、野生動物及雀鳥為主題的日間「加勒比夏日巡遊」及晚間夜光「加勒比夏夜巡遊」。香港海洋公園將每小時連續上演豐富表演節目，當中包括金氏世界紀錄保持者的高難度表演「火熱奇技大匯演」，以及首次在香港演出的加拿大國家級水上芭蕾團隊的「韻律水精靈」，讓遊客與上百位來自世界各地的頂尖表演者一同感受動感暑假。

香港海洋公園主席孔令成表示：「公園為這次動夏嘉年華投資了超過港幣3,700萬元，邀請了全球上百位技驚四座、獲獎無數的表演者每小時為遊客呈現驚喜演出。在大型遊行方面，包括華麗服裝及巨型木偶等製作，都蘊含許多巧思。我們期望動夏嘉年華會為遊客帶來嶄新的暑假體驗，成為今年夏天不容錯過的旅遊盛事。」

於怡慶坊舉行的「火熱奇技大匯演」陣容強勁，包括曾參與著名太陽劇團多達13年的星級雜技表演者Ebon Grayman；三次創下金氏世界紀錄的凌波舞天后Shemika Campbell；還有各式高難度的雜技表演及精彩舞蹈等。遊客也可在海洋劇場欣賞來自加拿大國家級水上芭蕾團隊展現活潑又優美的「韻律水精靈」，為觀眾帶來嘆為觀止的視聽享受。

另外，威威天地設有深受小朋友歡迎的「威威嬉水泡泡陣」、七彩噴泉和水簾拱門，讓一家大小盡情消暑嬉水，享受夏日親子樂。而於全園各處上演的街頭表演，包括傳統巴西國技「卡波耶拉」、澎湃擊鼓和活力街舞，以及穿上嘉年華動物造型服飾的演員將為夏日增添更多動感及精彩氣氛。

除了多項豐富表演節目，園內各大餐廳及美食攤位更將推出上百款夏日消暑美食，當中包括香港米其林星級名廚陳國強師傅全新創作的中式夏日佳餚，以及多款加勒比仲夏風情美食和冰爽特飲；加上各款夏日主題限定精品，包括全新動物主題帽丶紮染動物T恤丶趣味動物造型頭箍等，為遊客帶來更豐富的夏日體驗。遊客更可前往位於夢幻水都的「狂野彩繪」與專業彩繪師互動，在身上繪畫獨一無二的自訂圖案，以及選購多款時尚紋身貼紙。