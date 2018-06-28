搶暑假商機 遊樂園推一票串遊優惠

2018-06-28 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



放假囉！今年夏天很不一樣，各園區除了暑假限定優惠及精彩活動外，更推出「仲夏雙享遊GO嗨」活動，聯合全臺主題樂園祭出「FUN暑假聯合暢玩方案」，只要憑樂園票根或入園發票，即可享有多家主題樂園團體票優惠入園，另外，也搭配大眾運輸、住宿或觀光同業配套優惠方案，讓大小朋友消暑開心一起FUN暑假。

台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，每年暑假是國民旅遊的旺季，所以遊樂園業者在這段期間推出各式活動，這次16家業者合作推出一張票可到其他遊樂園區享優惠，就是希望民眾到各縣市旅遊時，可以刺激它們順道到附近的遊樂園區玩，來增加來客數。

交通部觀光局副局長張錫聰說，暑假期間是大小朋友共同出遊的時候，所以業者絞盡腦汁要讓旅客快樂地遊玩，這次業者聯合起來推出的一票串遊，讓旅客可以玩遍各遊樂園區，是非常好的遊樂活動。

觀光局指出，為迎接暑假到來，全臺主題樂園提供精彩又超好玩的夏日消暑專案，並陸續開放水上設施還有多項暑假限定活動，今夏最特別的還有雲仙樂園、野柳海洋世界、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、西湖渡假村、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、8大森林樂園、小墾丁渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區及遠雄海洋公園等16家主題樂園攜手合作，推出「仲夏雙享遊GO嗨」聯合暢玩方案，憑參與活動之主題樂園票根或其他入園證明，即可享有專屬好康入園優惠。