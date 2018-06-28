暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



暑期持icash2.0搭交通每趟最高10%回饋。 圖／愛金卡公司提供 分享 facebook 掌握暑假出遊商機，愛金卡公司（icash2.0）與OPENPOINT推出多樣化活動，7月1日至8月31日持icash2.0搭乘台鐵、桃園機場捷運、高雄捷運（含輕軌）每趟最高10%回饋，此外，今年4-6月針對四消費通路滿額加贈點活動大受好評，7月1日至9月30日擴大舉辦，統一旗下9大通路單筆滿300元再贈3000點OPENPOINT。

愛金卡通路滿額加贈點活動擴大實施，7月1日至9月30日活動期間持icash2.0聯名卡或指定品牌卡至康是美、21PLUS、21風味館、酷聖石、Semeur聖娜、高雄夢時代（指定櫃位）、台北統一時代百貨（指定櫃位）、聖德科斯、光南大批發、日藥本舖以icash2.0功能支付，單筆滿300元贈3,000點OPENPOINT（每卡每月合併通路最高30,000點，可換6杯CITY CAFE中杯美式），要讓消費者聰明支付，輕鬆集點。

不僅如此，近日的艷陽普照，icash2.0也趁勢推出多樣消暑方案。7月3日前，持icash2.0購買2杯CITY CAFE享全品項大杯以上第二杯7折（不含現萃茶、黑糖珍珠撞奶、氮氣咖啡及 Espresso），7月2日至7月30日星巴克天天OPENPOINT點數5倍送；7月1日至8月31日布萊恩紅茶天天OPENPOINT點數10倍送，布萊恩紅茶品牌卡當月消費滿500元再贈3000點OPENPOINT；7月7日起開跑的宜蘭國際童玩藝術節，持icash2.0快速通關外再贈每卡5000點OPENPOINT。

另外，8月5日前日藥本舖白雪美精系列指定商品9折；9月30日前Mister Donut甜甜圈、點心買6送2；2018年12月31日前21風味館、21PLUS菜單商品全品項（不限餐組）9折、COLD STONE經典冰淇淋+原味脆餅（中杯以上）享同SIZE經典冰淇淋加脆餅乙客第2杯20元、指定詮營停車場天天OPENPOINT點數10倍送。