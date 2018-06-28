道地美食目的地 訂房網站上菜

2018-06-28 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊文琪 ／台北報導



根據線上訂房業者Booking.com近期所做的調查發現，超過六成（61%）的全球旅客表示會為了一嚐在地特色料理而決定下趟旅程的目的地。 Booking.com／提供 分享 facebook

用味蕾記錄旅行熱潮不減，據線上訂房業者Booking.com的調查發現，超過六成（61%）的全球旅客表示，會為了一嚐在地特色料理而決定下趟旅程的目的地。而全球更有34%的旅客，計畫在今年展開一趟美食之旅，顯示佳餚在旅行中的重要性。

Booking.com集結上億則的旅客評論，精選出「全球十大道地美食目的地」，提供旅客下趟旅行靈感，探索當地體驗味蕾饗宴。綜覽「全球十大道地美食目的地」，亞洲料理深獲全球旅客青睞，共有五個亞洲城市受到推薦。其中馬來西亞為最大贏家，怡保與新山搶占兩席，而海產之都高雄、味噌豬排發源地名古屋也躍上國際與其他城市齊名。除亞洲城市外，南美國家巴西、祕魯也因特色美食獲旅客盛讚，受推薦成為道地美食目的地。

Booking.com表示，全球旅客除了對美食愈加重視外，近來更勇於嘗試味蕾新體驗，有超過六成（64%）的全球旅客想在2018年品嚐更多在地風味；近半數（49%）的全球旅客希望能在旅途中更大膽地嘗試新料理，尤其在亞洲區，更有將近六成（57%）的旅客希望今年能夠藉由旅行探索更多新奇口味。

為滿足全球饕客，Booking.com根據旅客評論統計出全世界十座最適合品嚐「道地美食」的城市，東南亞國家如馬來西亞與越南因擁有特色點心、麵食和河粉等特色小吃獲得全球旅客的喜愛。而台灣高雄除新鮮豐富海產受到歡迎外，夜市琳瑯滿目的美食更讓到訪旅客讚不絕口。

數據顯示，全球有五成旅客想嚐嚐街頭小吃和夜市，更有超過半數旅客（54%）想試試更特別的用餐體驗－餐車小吃。Booking.com特別根據旅客評論整理出小吃控必朝聖的城市，其中新竹的夜市與小吃，以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。