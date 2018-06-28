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一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

歷史建築變身 監獄、郵局、消防局成特色旅宿

2018-06-28 14:20聯合晚報 記者楊文琪／台北報導

隨著歷史建築改造風潮在台灣興起，有越來越多旅客在旅遊時會選擇造訪，甚至入住，這些原為民眾跑腿、辦事的公共建築在經過重新裝潢後，搖身一變成為奢華住宿，為旅客帶來全新的旅遊感受。

比利時「1898郵政飯店」，原為「根特中央郵局」。 Booking.com／提供
比利時「1898郵政飯店」，原為「根特中央郵局」。 Booking.com／提供
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比利時 根特中央郵局

全球線上訂房業者Booking.com挑選出全球六間前身為歷史建築的獨特住宿，推薦給喜愛體驗歷史文化故事的旅客。像比利時根特市中心經典的歷史建築「1898 郵政飯店」，原為「根特中央郵局」，是當初為了1913年的世界博覽會所設計，該幢優美建築於2001年熄燈，現則改建為優雅高貴的精品飯店。

丹麥 霍森州立監獄

丹麥「霍森州立監獄」於1853年啟用，用於收容刑期較長的囚犯，後於2006年關閉，而「SleepIn Fængslet」 就位在這棟前身為州立監獄的建築中。客房的設計還留有原本監獄的柵欄以及囚犯在牆上的塗鴉，而共用的衛浴設施則設置在大廳。此外，住宿館內也同步設立博物館供旅客了解這幢建築的歷史，一窺過往囚犯的生活。

丹麥「SleepIn Fængslet」就位在這棟前身為州立監獄的建築中。 Bo...
丹麥「SleepIn Fængslet」就位在這棟前身為州立監獄的建築中。 Booking.com／提供
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美國 底特律消防總局

美國「底特律消防總局」於1929年開始運行，這棟以鋼鐵為邊框架構的五層樓新古典主義建築，現化身為「底特律基石飯店」。飯店的現代化設備加入了歷史元素，內部設立的餐廳供應美國現代料理，還有經驗老道的調酒師在吧檯提供無微不至的服務。

阿姆斯特丹 圖書館

阿姆斯特丹運河中心地帶的「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」，雅緻的建築外型妝點著自然的石雕，於1974年由Gerard de Klerk建築辦公室所設計，原為城市的圖書館，在2007年圖書館移到城市的另一端，這裡便被改建成了美麗又高級的五星級飯店。

德國 漢堡校園

建於1888年，原為德國漢堡市中心的校區，富含學術風氣的建築在2013年搖身一變成為具現代設計感的「校舍飯店」，提供全球旅客舒適的客房。飯店的用餐區域，將原有的校舍磚牆作為復刻元素融入現代化設計中，讓旅客能一同回顧校園歷史，感受舒適安靜的氣氛。

祕魯「貝爾蒙德修道院飯店」，是一座歷史古蹟。 Booking.com／提供
祕魯「貝爾蒙德修道院飯店」，是一座歷史古蹟。 Booking.com／提供
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祕魯 貝爾蒙德修道院

位於祕魯庫斯科市中心的「貝爾蒙德修道院飯店」，本身是一座歷史古蹟，其前身修道院的年代可追溯至1592年。環繞美麗庭園的奢華住宿富含濃厚殖民風采，庭院中庭還有一棵歷經300年的香柏樹。飯店牆上掛著一幅幅18世紀的宗教藝術品，旅客還可以在享有劇院音響效果的拱型天花板下，享受一頓燭光晚餐。

監獄歷史建築
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