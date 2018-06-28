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夏日好康看這裡 16家樂園合推暢玩方案

2018-06-28 11:57聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

暑假快到了，全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」。圖／觀光局提供
暑假快到了，全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」。圖／觀光局提供
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全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」聯合暢玩方案，只要憑樂園票根或入園發票，即可享有多家主題樂園團體票優惠入園。交通部觀光局呼籲，假期出遊人潮眾多，民眾多利用公共運輸系統入園，免塞車又環保，還可享有專屬入園優惠。

眾多主題樂園提供夏日專案，如雲仙樂園「蛙Wow! Fun暑假」夏戀風車祭優惠專案；野柳海洋世界「夏日清涼樂海洋！水上熱情芭蕾」；小人國主題樂園「恐龍親水廣場」，360度環景滑水道及彩虹瀑布滑道；六福村主題遊樂園「部落狂歡慶典」，絕對溼透的島嶼水戰及夜間震撼戶外劇場。

另外，小叮噹科學主題樂園「2018夾一下！糖果甜玩節」推出用氣味表演的鼻子劇場、糖果裝置藝術；西湖渡假村「住西湖․玩麗寶」專案，樂玩中苗雙樂園；麗寶樂園「海陸空799，3選2遊你配」，玩樂園、住福容、逛OUTLET、開卡丁、搭摩天輪，一次滿足；東勢林場遊樂區「東勢林場 夏戀森林」住宿優惠還有夜間昆蟲導覽。

泰雅渡假村「夏日消暑 冷泉戲水趣」消暑價只要300元；九族文化村「避暑好樂園‧快樂森呼吸-千萬好禮等你刮」，有電視、平板電腦、腳踏車等68,000個獎項；杉林溪森林生態渡假園區「杉林森呼吸、主題樂園門票三選一」，使用好樂園住宿專案送劍湖山、六福村或九族文化村門票三選一；劍湖山世界「狂速新設施，玩水遊行暢玩一夏」，讓遊客玩新設施、喝古坑咖啡、吃地方特色美食；頑皮世界「頑皮夏季吃冰趣」，入園送冰棒，看全台唯一的南美水豚和科摩多龍。

尖山埤江南渡假村「一『舟』一『漆』，江南水陸大冒險」，「獨木舟」加「漆彈對抗」一箭雙鵰；義大世界「寶島金夏趴」，每人只要688元，年齡尾數為8只要8元；8大森林樂園「森林涼快趣」，每人199元加贈50元購物券，招待育幼院所免費入園；綠舞莊園日式主題遊樂區「綠舞夏之祭 暑假住房遊園專案」，門票三人同行一人免費，住宿還有優惠；遠雄海洋公園「奇幻冒險 海盜童樂會」，最夯的海盜小英雄Cosplay親子優惠票，還有海盜親子餐；怡園渡假村「洄瀾之心」特惠，住宿加普悠瑪號，最低4.5折。

雲仙樂園、野柳海洋世界、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、西湖渡假村、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、8大森林樂園、小墾丁渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區及遠雄海洋公園等16家主題樂園攜手合作，推出「仲夏雙享遊GO嗨」聯合暢玩方案，憑參與活動之主題樂園票根或其他入園證明，即可享有專屬好康入園優惠。詳情可至台灣好樂園網（www.themepark.net.tw）查詢。

暑假快到了，全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」。圖／觀光局提供
暑假快到了，全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」。圖／觀光局提供
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東勢林場九族文化村劍湖山世界
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