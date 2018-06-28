親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

柯文哲出席北車演習險遭拖鞋襲擊 上面寫這5個字…

台灣獼猴從保育類除名 教授：怎麼教學生？

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

周冬雨拎著MULBERRY的Micro Seaton包展現帥氣逛大街的風采。圖／...
周冬雨拎著MULBERRY的Micro Seaton包展現帥氣逛大街的風采。圖／MULBERRY提供
分享
丁點兒大的迷你包款，持續成為女孩們的穿搭最愛，潤娥Yoona露出青春長腿，搭配全新的BURBERRY D-ring；周冬雨這回不拿BURBERRY，而是漫不經心拎著MULBERRY的Micro Seaton，兩個英倫精典品牌同步推出的迷你新包款，都相當吸睛，讓人想掏錢買單。

BURBERRY以品牌 Heritage風衣上的釦環為設計靈感，在2018早秋系列推出氣質典雅的 D-ring新包款；D-ring的細節設計最早出現在1912年，主要用途是將各項裝備掛在風衣腰帶上，而銀色和復古黃銅色的D-ring，為這款洗鍊的新包包增添了視覺焦點，立挺版型的 D-ring包輪廓是來自於BURBERRY的Bursac，以較長翻蓋為標誌。全新的D-ring包共推出三種尺寸，包括迷你、小、中款，搭配皮革或長鍊帶，色澤以亮珊瑚粉紅色以及紅、黑等簡單的色系為主，亦有經典格紋款式，各包款內側均採用撞色貼合皮革及手繪邊緣。

MULBERRY的Seaton造型簡約俐落且實用，以經典粒面皮革打造，是都會女性的上班實用包款，以鎖釦釦環設計著稱，推出全新的micro包款，超級可愛，周冬雨以閒晃的姿態在機場秀出黑色系的Micro Seaton，也符合隨性的英倫風情；MULBERRY的另一只經典Bayswater是王子妃梅根瑪克爾的鍾愛包款，近期也推出micro的超小包，期待梅根也能以它拎出新造型。

韓國女歌手Heize詮釋BURBERRY D-ring新包。圖／BURBERRY...
韓國女歌手Heize詮釋BURBERRY D-ring新包。圖／BURBERRY提供
分享
韓國女歌手Heize詮釋BURBERRY D-ring新包。圖／BURBERRY...
韓國女歌手Heize詮釋BURBERRY D-ring新包。圖／BURBERRY提供
分享
Micro Seaton鱷魚紋骨董寶石紅牛皮包款，售價31,100元。圖／MUL...
Micro Seaton鱷魚紋骨董寶石紅牛皮包款，售價31,100元。圖／MULBERRY提供
分享
Micro Zipped Bayswater經典粉色款，售價33,600元。圖／...
Micro Zipped Bayswater經典粉色款，售價33,600元。圖／MULBERRY提供
分享
D-ring小型皮革包，售價65,000元。圖／BURBERRY提供
D-ring小型皮革包，售價65,000元。圖／BURBERRY提供
分享
D-ring中型皮革包，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
D-ring中型皮革包，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
分享
D-ring vintage格紋皮革包，售價55,000元。圖／BURBERRY...
D-ring vintage格紋皮革包，售價55,000元。圖／BURBERRY提供
分享
Micro Seaton金屬幻銀色包款，售價31,100元。圖／MULBERRY...
Micro Seaton金屬幻銀色包款，售價31,100元。圖／MULBERRY提供
分享
D-ring vintage格紋及皮革包款，售價59,000元。圖／BURBER...
D-ring vintage格紋及皮革包款，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
分享
潤娥露出修長美腿超俏麗，搭配精巧的BURBERRY D-ring包款。圖／BUR...
潤娥露出修長美腿超俏麗，搭配精巧的BURBERRY D-ring包款。圖／BURBERRY提供
分享
周冬雨拎著MULBERRY的Micro Seaton包展現帥氣逛大街的風采。圖／...
周冬雨拎著MULBERRY的Micro Seaton包展現帥氣逛大街的風采。圖／MULBERRY提供
分享

Burberry
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26

夏日好康看這裡 16家樂園合推暢玩方案

2018-06-28 11:57

CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29

和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17

歌詩達郵輪「海上足球」開踢 早鳥優惠最高省1萬

2018-06-28 10:37

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

BOUCHERON優雅野性 誘惑林依晨

2018-06-28 00:55

CITIZEN一世紀 藍正龍、吳慷仁趁機耍MAN

2018-06-28 00:55

擴增實境體驗 快時尚把Shopping變有趣

2018-06-28 00:12

不要黏膩膩 夏天保養3大守則

2018-06-28 00:03

挺平權彩虹上身 Pride服飾做自己

2018-06-28 00:00

台北國際食品展 首設珍奶館

2018-06-27 23:47

Suzuki、Benz硬派休旅 新款登台

2018-06-27 23:46

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

強力毛孔吸塵器 innisfree火山泥膜系列升級

2018-06-27 21:37

好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33

獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人

2018-06-27 20:13

迪奧找卡拉代言 推出不用卸妝的素顏氣墊

2018-06-27 19:38

原創美妝蛋出新招！限量色、乾洗蛋、旅行蛋膠囊超吸睛

2018-06-27 19:31

寶詩龍微風開幕 盧南君潮搭流蘇 吳速玲抱病出席

2018-06-27 19:15

台韓自動通關正式上路 追韓族快速通關

2018-06-27 18:57

高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01

CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58

畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感

2018-06-27 17:38

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38

非標準美女周冬雨 放飛自我拿下蘭蔻品牌大使

2018-06-27 17:34

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

限時4天的絕美饗宴！早餐女王搭萬豪七月七日起聯名上桌

2018-06-27 17:07

影／日本唯一原住民 愛奴族力爭民族復興 提升地位

2018-06-27 16:57

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

卡娜赫拉又來了！兔兔、P助萌臉背著走 44款超商預購

2018-06-27 16:10

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

秀泰生活旗艦館進軍台中 5樓高「巨幕」影城亮相

2018-06-27 12:06

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

奇美家電 十度蟬聯信譽品牌金獎

2018-06-27 00:13
看更多

熱門文章

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

跟陌生人性愛不戴套 增染愛滋風險

2018-06-27 16:09

非標準美女周冬雨 放飛自我拿下蘭蔻品牌大使

2018-06-27 17:34

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

卡娜赫拉又來了！兔兔、P助萌臉背著走 44款超商預購

2018-06-27 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top