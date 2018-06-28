周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



周冬雨拎著MULBERRY的Micro Seaton包展現帥氣逛大街的風采。圖／MULBERRY提供 分享 facebook 丁點兒大的迷你包款，持續成為女孩們的穿搭最愛，潤娥Yoona露出青春長腿，搭配全新的BURBERRY D-ring；周冬雨這回不拿BURBERRY，而是漫不經心拎著MULBERRY的Micro Seaton，兩個英倫精典品牌同步推出的迷你新包款，都相當吸睛，讓人想掏錢買單。

BURBERRY以品牌 Heritage風衣上的釦環為設計靈感，在2018早秋系列推出氣質典雅的 D-ring新包款；D-ring的細節設計最早出現在1912年，主要用途是將各項裝備掛在風衣腰帶上，而銀色和復古黃銅色的D-ring，為這款洗鍊的新包包增添了視覺焦點，立挺版型的 D-ring包輪廓是來自於BURBERRY的Bursac，以較長翻蓋為標誌。全新的D-ring包共推出三種尺寸，包括迷你、小、中款，搭配皮革或長鍊帶，色澤以亮珊瑚粉紅色以及紅、黑等簡單的色系為主，亦有經典格紋款式，各包款內側均採用撞色貼合皮革及手繪邊緣。