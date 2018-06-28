周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔
丁點兒大的迷你包款，持續成為女孩們的穿搭最愛，潤娥Yoona露出青春長腿，搭配全新的BURBERRY D-ring；周冬雨這回不拿BURBERRY，而是漫不經心拎著MULBERRY的Micro Seaton，兩個英倫精典品牌同步推出的迷你新包款，都相當吸睛，讓人想掏錢買單。
BURBERRY以品牌 Heritage風衣上的釦環為設計靈感，在2018早秋系列推出氣質典雅的 D-ring新包款；D-ring的細節設計最早出現在1912年，主要用途是將各項裝備掛在風衣腰帶上，而銀色和復古黃銅色的D-ring，為這款洗鍊的新包包增添了視覺焦點，立挺版型的 D-ring包輪廓是來自於BURBERRY的Bursac，以較長翻蓋為標誌。全新的D-ring包共推出三種尺寸，包括迷你、小、中款，搭配皮革或長鍊帶，色澤以亮珊瑚粉紅色以及紅、黑等簡單的色系為主，亦有經典格紋款式，各包款內側均採用撞色貼合皮革及手繪邊緣。
MULBERRY的Seaton造型簡約俐落且實用，以經典粒面皮革打造，是都會女性的上班實用包款，以鎖釦釦環設計著稱，推出全新的micro包款，超級可愛，周冬雨以閒晃的姿態在機場秀出黑色系的Micro Seaton，也符合隨性的英倫風情；MULBERRY的另一只經典Bayswater是王子妃梅根瑪克爾的鍾愛包款，近期也推出micro的超小包，期待梅根也能以它拎出新造型。
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