CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



CAPTAIN LOBSTER不僅在新光三越A11店鋪推出買1送2優惠，更將在6月29日快閃三井outlet。圖／摘自CAPTAIN LOBSTER粉絲團 分享 facebook 日前才傳出位於新光三越A11的CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡租約即將在8月底到期，近來釋出消息，即將在6月29日到林口三井outlet快閃，並且祭出優惠活動，開幕首三日可享有買1送1優惠，每天僅限量50份、每人限購1份。

CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡主打獨創研發的「熱」龍蝦堡，使用100%的鮮奶吐司，而且還抹上自製檸檬奶油，用小火慢煎到金黃酥脆，再放入來自加拿大的波士頓龍蝦肉，淋上龍蝦醬，口感層次豐富，能吃得到來自大海的滋味，受到不少饕客喜愛。

不過，CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡日前傳出租約即將到期，新光三越A11店鋪8月底前推出買1送2優惠，若是點購加拿大龍蝦堡M或L，再加價159元升級薯條及龍蝦濃湯套餐，就可以免費獲贈加拿大龍蝦堡M和龍蝦濃湯各1份，每天限量100份，送完為止。

不過，沒辦法到台北品嘗的朋友也不用難過，CAPTAIN LOBSTER龍蝦堡從6月29日到9月2日間快閃林口三井outlet，6月29日到7月1日間，祭出加拿大龍蝦堡L買1送1優惠，以現場發放號碼牌為主，每天限量50份，每人僅可限購1份。

CAPTAIN LOBSTER林口三井快閃店

地址：新北市林口區文化三鹿一段356號GF

時間：6/29~9/2