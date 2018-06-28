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和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

孔劉離台時身穿nonnative BACKYARD TEE白上衣，戴Gentle...
孔劉離台時身穿nonnative BACKYARD TEE白上衣，戴Gentle Monster PIXX N3墨鏡。記者陳嘉寧／攝影
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每次出現在台灣，孔劉總是以極度簡單的白、藍色系做穿搭變化，離台時難得一見的粉紅色皮革休閒鞋，成為歐巴全身穿搭的亮點；這雙鞋來自VANS，是孔劉常穿的鞋履品牌，日前朴海鎮也穿了一雙類似的帆布款，都以粉漾色系為帥氣加分。

孔劉腳上的VANS Authentic leather Mono/Rose，為全皮革打造，鞋墊是品牌的華夫格線強固款式，特色在於鞋側也採一體成型的浪漫粉紅，是夏日穿搭的精巧配件，官網售價60英鎊、現正特價39英鎊，折合台幣是2,411元、降價到1,567元，相當親民的價格，孔太太們可以考慮一起團購，和孔劉同穿一款鞋曬愛，置身粉紅泡泡超浪漫。

朴海鎮日前在仁川機場穿的則是VANS Pink Old Skool款，價格是2千元台幣有找，帆布款式、鞋側有品牌的流線條紋設計標誌，他也是以一身藍色系的休閒裝襯出粉紅色鞋履的點睛。除了小粉鞋，孔劉抵台、離台的墨鏡都來自Gentle Monster，抵台時戴的是SALT G1售價215美元，返回韓國時則配戴PIXX N3售價249美元，分別大約台幣6,513元、7,543元，搭配的帽子則是BEAMS x Quartersnacks系列。

此外，孔劉特別鍾情白色T恤的簡單，上次來台分別穿了Acne Studios以及MAISON KITSUNE的白T，這次離開時則是穿上日本設計師品牌藤井隆行的nonnative BACKYARD TEE白上衣，人帥真好，簡單穿就很好看。

孔劉穿的VANS Authentic leather Mono/Rose款式。圖...
孔劉穿的VANS Authentic leather Mono/Rose款式。圖／取自lyst.com
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孔劉離台時身穿nonnative BACKYARD TEE白上衣，戴Gentle...
孔劉離台時身穿nonnative BACKYARD TEE白上衣，戴Gentle Monster PIXX N3墨鏡。記者陳嘉寧／攝影
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孔劉離台時腳上的VANS Authentic leather Mono/Rose...
孔劉離台時腳上的VANS Authentic leather Mono/Rose皮革鞋相當吸睛。圖／取自IG
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朴海鎮日前在韓國仁川機場也是穿VANS粉紅鞋。圖／取自mtvdaily.asia...
朴海鎮日前在韓國仁川機場也是穿VANS粉紅鞋。圖／取自mtvdaily.asiae.co.kr
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孔劉離台時配襯的Gentle Monster PIXX N3。圖／取自Gentl...
孔劉離台時配襯的Gentle Monster PIXX N3。圖／取自Gentle Monster官網
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孔劉來台時戴Gentle Monster SALT G1。圖／取自Gentle ...
孔劉來台時戴Gentle Monster SALT G1。圖／取自Gentle Monster官網
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孔劉23日抵達台灣時配戴Gentle Monster SALT G1墨鏡。記者鄭...
孔劉23日抵達台灣時配戴Gentle Monster SALT G1墨鏡。記者鄭超文／攝影
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