歌詩達郵輪「海上足球」開踢 早鳥優惠最高省1萬

2018-06-28 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2018年歌詩達郵輪夏季全新品牌形象主打「在海上遇見好時光」。圖／歌詩達郵輪提供 分享 facebook 嘉年華集團旗下郵輪品牌「歌詩達郵輪」，2018夏季推出全新品牌形象，以「在海上遇見好時光」為主題以及「親子郵輪」品牌定位作為年度宣傳主軸；明年還有新船登台，早鳥報名最高可省萬元。

歌詩達郵輪今年創新推出「Fly Cruise」航程，可同時體驗海+空的旅行，暢遊日、韓兩國。航程採用精緻輕奢的「新浪漫號」(Costa neoRomantica)，船上擁有多國風情料理，包含全球唯一通過安全檢定，能夠在郵輪上使用明火烤爐製作頂級披薩的餐廳，可享用日本一風堂拉麵的日式風味，以及風格獨特的「佛羅倫薩牛排館」。

郵輪上不僅有多種異國料理餐廳，船上的設施體驗也多，例如針對親子的 「思高俱樂部」，擁有健身房、桑拿、土耳其澡堂等休憩設施「Samsara 水療中心」，可品嘗來自歐洲、義大利頂級葡萄酒搭配世界各地風味起司的「維羅納酒吧」等。

2019年則要推出全球第一艘專為亞洲量身打造的「威尼斯號」(Costa Venezia)，13.5萬噸，完整呈現義大利威尼斯的文化之美，船上擁有8間不同特色餐廳，包含擁有米其林三星餐廳8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA的主廚Mr. Umberto Bombana設計菜單的卡賽諾瓦餐廳(Casanova Restaurant)。另外，全球唯一威尼斯建造的貢多拉大運河餐廳(Canal Grande Restaurant)，也要重現經典的威尼斯文化風情，同時也有專為亞洲設計日式鐵板燒、海鮮以及火鍋等多種類型餐廳。

船上的活動節目也很義大利，包括義大利金色派對、威尼斯狂歡節等；較特別的還有與義大利尤文圖斯足球隊攜手合作，推出一系列海上足球課程。

●歌詩達郵輪．新浪漫號推出的「Fly Cruise」航程由百威旅行社販售，即日起到11月，5天4夜到11天10夜不等的郵輪航程，從日本東京、橫濱或福岡出發，停靠日本多個港口，每人26,900~36,900元。

●2019年5月9日將在基隆港首航的歌詩達郵輪．威尼斯號，由雄獅旅遊推出獨家基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知8天7夜行程，即日起報名每人最高省1萬，8/31前媽媽訂購可再享折1,314元。