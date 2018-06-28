會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



兆品酒店礁溪打造直徑180公分的檜木桶，讓旅客創意享受積木之湯。圖／雲朗觀光集團提供 分享 facebook

暑假來臨前夕，新飯店再登礁溪一級戰區！加盟雲朗觀光集團旗下品牌─兆品酒店礁溪，籌備近3年，將於明（6月29日）起試營運。此為雲朗觀光集團在台灣的第11個據點，主打「積木」，不只會發光，還進入客房、潛進溫泉。

兆品礁溪有9種房型、173間溫泉客房，緊鄰「湯圍溝溫泉公園」。其中，與宜蘭「積木博物館」攜手規劃台灣首見、礁溪唯一的「泊麗客房Brick Room」主題樓層最具話題，以萬片積木堆疊3D立體作品為裝潢，未來將延伸策劃尋寶遊戲；另有「亮亮積木牆」，全台首見會發光的積木，也將成為打卡新「亮」點；還有專為孩童打造的「積木樂游遊球池」，獨家開發創意球體，將積木塊置入透明球中，打造新奇且安心的遊戲空間；不只如此，全台獨家的「積木之湯」同步登場，訂製長達180公分木桶，裝載近萬片積木。

坐落養鴨原鄉，兆品礁溪也推出宜蘭唯一「脂香鴨」與「脆皮叉燒」，以及經典「櫻桃烤鴨」。其中，「脂香鴨」選用養殖 30~35天、重約1公斤的櫻桃鴨，入口脂香味美故取其名；因骨架較細小，採用剪刀取代傳統片鴨盛盤方式，另一吃法「鴨甲粵品粥」，生米熬製3小時的粥，加入鴨肉絲與皮蛋拌勻享用，味香醇厚。

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

電話：03-988-2828

優惠：試營運期間為6月29日至10月底， 3.8折起，雅緻雙人房3,899元起、雅緻家庭房5,999元起；積木主題「探索．泊麗客」專案，泊麗客雙人房5,999元起、泊麗客家庭房9,999元起。