2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



紐航將有奧克蘭直飛航班，不中停且當地時間上午就可抵達。圖／易遊網提供 分享 facebook 今年不少航空公司開發新航點，旅客不僅有機會前往二、三線小城市，也可以用更短的飛行時間到達新國度。業者推出「2018年新航點懶人包」，下半年想要出國的旅客，先進來瞧一瞧。

易遊網表示，以短程目的地來說，日本新增航點最多。除了即將有星悅航空加入，近年因日本二線城市或近郊旅遊的熱度持續攀升，台灣虎航的小松、茨城、花卷、佐賀等航點，都由包機轉為定期航班，對於重遊日本或是喜愛嘗鮮的旅客來說，赴日旅遊可以有更多選擇。

此外，台中新增東京、高雄新增名古屋和沖繩航點，讓居住地非北部的民眾，不用舟車勞頓北上就能出發！

泰國第2大城清邁，以深厚的文化底蘊、古城遺跡令旅客嚮往，但過去僅能透過轉機抵達，單程至少要花上8~10小時以上，今年暑假長榮航空將推出市場獨家、天天直飛航班，可省下超過一半的飛行時間，預期將帶動一波泰北旅遊熱。若想探訪鮮為人知的秘境海島，亞洲航空所開闢的新航點─克拉克，獨特的美軍風格，加上自然森林與海水沙灘相佐，相當吸睛，也是具差異性的航點。

長程線部份，歐洲新增中華航空與法國航空聯營的巴黎航點，且是歐洲唯一早上出發、傍晚抵達的直飛航班，加上票價具競爭力，甚至比轉機還划算，業者表示，目前搜尋量和買氣都很不錯。另外，酷航繼雅典、夏威夷後，今年推出第3個長程航點─柏林，由於台灣尚無直飛柏林航班，轉機1次的歐籍航空含稅最低28,500元起，酷航來回含稅則17,800元起，加上廉航不定期祭出優惠價，對於預算有限又想旅歐的民眾，非常具吸引力。

美國則有華航新增安大略航點，由於安大略機場不像洛杉磯機場，是大型國際航點及美國內陸航段轉機點，因此出入關會較通暢。想要前往拉斯維加斯或聖地牙哥，從安大略機場出發也較洛杉磯機場近，不過兩航點的票價，並沒有哪個一定比較便宜，業者建議，旅客訂票前可先比價。