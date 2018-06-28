親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

柯文哲出席北車演習險遭拖鞋襲擊 上面寫這5個字…

台灣獼猴從保育類除名 教授：怎麼教學生？

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25聯合報 記者羅建怡╱即時報導

紐航將有奧克蘭直飛航班，不中停且當地時間上午就可抵達。圖／易遊網提供
紐航將有奧克蘭直飛航班，不中停且當地時間上午就可抵達。圖／易遊網提供
分享
今年不少航空公司開發新航點，旅客不僅有機會前往二、三線小城市，也可以用更短的飛行時間到達新國度。業者推出「2018年新航點懶人包」，下半年想要出國的旅客，先進來瞧一瞧。

易遊網表示，以短程目的地來說，日本新增航點最多。除了即將有星悅航空加入，近年因日本二線城市或近郊旅遊的熱度持續攀升，台灣虎航的小松、茨城、花卷、佐賀等航點，都由包機轉為定期航班，對於重遊日本或是喜愛嘗鮮的旅客來說，赴日旅遊可以有更多選擇。

此外，台中新增東京、高雄新增名古屋和沖繩航點，讓居住地非北部的民眾，不用舟車勞頓北上就能出發！

泰國第2大城清邁，以深厚的文化底蘊、古城遺跡令旅客嚮往，但過去僅能透過轉機抵達，單程至少要花上8~10小時以上，今年暑假長榮航空將推出市場獨家、天天直飛航班，可省下超過一半的飛行時間，預期將帶動一波泰北旅遊熱。若想探訪鮮為人知的秘境海島，亞洲航空所開闢的新航點─克拉克，獨特的美軍風格，加上自然森林與海水沙灘相佐，相當吸睛，也是具差異性的航點。

長程線部份，歐洲新增中華航空與法國航空聯營的巴黎航點，且是歐洲唯一早上出發、傍晚抵達的直飛航班，加上票價具競爭力，甚至比轉機還划算，業者表示，目前搜尋量和買氣都很不錯。另外，酷航繼雅典、夏威夷後，今年推出第3個長程航點─柏林，由於台灣尚無直飛柏林航班，轉機1次的歐籍航空含稅最低28,500元起，酷航來回含稅則17,800元起，加上廉航不定期祭出優惠價，對於預算有限又想旅歐的民眾，非常具吸引力。

美國則有華航新增安大略航點，由於安大略機場不像洛杉磯機場，是大型國際航點及美國內陸航段轉機點，因此出入關會較通暢。想要前往拉斯維加斯或聖地牙哥，從安大略機場出發也較洛杉磯機場近，不過兩航點的票價，並沒有哪個一定比較便宜，業者建議，旅客訂票前可先比價。

目前直飛奧克蘭僅有中華航空，但需中停於布里斯本機場，單程飛行時數至少14小時。今年11月紐西蘭航空將有奧克蘭直飛航班，不中停的優勢，可縮短約3小時，也是唯一可於當地上午抵達的直飛航班，值得期待。

虎航直飛小松，便於造訪北陸著名的兼六園。圖／易遊網提供
虎航直飛小松，便於造訪北陸著名的兼六園。圖／易遊網提供
分享
2018新航點懶人包。圖／易遊網提供
2018新航點懶人包。圖／易遊網提供
分享

華航酷航長榮航
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26

夏日好康看這裡 16家樂園合推暢玩方案

2018-06-28 11:57

CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17

歌詩達郵輪「海上足球」開踢 早鳥優惠最高省1萬

2018-06-28 10:37

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

BOUCHERON優雅野性 誘惑林依晨

2018-06-28 00:55

CITIZEN一世紀 藍正龍、吳慷仁趁機耍MAN

2018-06-28 00:55

擴增實境體驗 快時尚把Shopping變有趣

2018-06-28 00:12

不要黏膩膩 夏天保養3大守則

2018-06-28 00:03

挺平權彩虹上身 Pride服飾做自己

2018-06-28 00:00

台北國際食品展 首設珍奶館

2018-06-27 23:47

Suzuki、Benz硬派休旅 新款登台

2018-06-27 23:46

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

強力毛孔吸塵器 innisfree火山泥膜系列升級

2018-06-27 21:37

好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33

獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人

2018-06-27 20:13

迪奧找卡拉代言 推出不用卸妝的素顏氣墊

2018-06-27 19:38

原創美妝蛋出新招！限量色、乾洗蛋、旅行蛋膠囊超吸睛

2018-06-27 19:31

寶詩龍微風開幕 盧南君潮搭流蘇 吳速玲抱病出席

2018-06-27 19:15

台韓自動通關正式上路 追韓族快速通關

2018-06-27 18:57

高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01

CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58

畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感

2018-06-27 17:38

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38

非標準美女周冬雨 放飛自我拿下蘭蔻品牌大使

2018-06-27 17:34

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

限時4天的絕美饗宴！早餐女王搭萬豪七月七日起聯名上桌

2018-06-27 17:07

影／日本唯一原住民 愛奴族力爭民族復興 提升地位

2018-06-27 16:57

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

卡娜赫拉又來了！兔兔、P助萌臉背著走 44款超商預購

2018-06-27 16:10

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

秀泰生活旗艦館進軍台中 5樓高「巨幕」影城亮相

2018-06-27 12:06

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

奇美家電 十度蟬聯信譽品牌金獎

2018-06-27 00:13
看更多

熱門文章

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

跟陌生人性愛不戴套 增染愛滋風險

2018-06-27 16:09

非標準美女周冬雨 放飛自我拿下蘭蔻品牌大使

2018-06-27 17:34

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

卡娜赫拉又來了！兔兔、P助萌臉背著走 44款超商預購

2018-06-27 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top