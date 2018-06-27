Suzuki、Benz硬派休旅 新款登台

2018-06-27 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張振群 ╱台北報導



在方正越野車中，賓士G-Class也是款經典代表作，經過39年後才在今年初推出大改款車型。 圖／Mercedes-Benz提供 分享 facebook

為適應快速變化的市場，現行新車3年一小改、5年一大改早已是常態。不過若有車問世超過20~30年，直到近期才推出大改款車型，且從當時的流行、銷售衰退到現在重返市場榮景，相信許多人一定會覺得很不可思議。恰好今年就有兩款符合這些條件的新車，同時都還登上熱門休旅車款。

1997年東京車展Suzuki推出第三代Jimny，由於當時日本輕型車盛行且小休旅有更好的視野與機能性，現行款Jimny一賣就將近20年，直到最近才推出全新第四代車型。特別的是，新Jimny外型不僅維持過往方正造型元素，同時更繼續使用非承載式大樑式底盤結構，維持車輛穩固的越野能力。

第三代車型問世20年後，全新第四代Suzuki Jimny終於率先在官網亮相。 圖／Suzuki提供 分享 facebook

全新第四代Suzuki Jimny外型不改硬派風範，同時為了適應休旅市場的用車需求，採用全新設計的車體結構，使尺碼與車內空間都有所增加，動力也換上嶄新1.5L汽油引擎（日本市場有660c.c.引擎可選）。安全防護上當然也大幅進化，全車配置6具防護氣囊外，頂級車型也加入自動煞車輔助系統。

另一輛也是方正與越野聞名全球的休旅車，在今年美國底特律車展推出大改款車型，且與舊款車型相距的時間更長達39年之久。這輛車就是德國賓士（Mercedes-Benz）的G-Class。源自軍事用途的G-Class，為了要獲得最大車室空間與使用機能，進而採用方正的車體設計，這也成就G-Class難以錯認的特徵。

隨著車輛安全法規愈來愈嚴苛，G-Class也必須重新設計並推出大改款，原本預測G-Class將會追隨Mercedes-Benz最新的設計語彙使外觀更現代化。不過當新車正式發表時，所有人都鬆了一口氣，因為新G-Class不僅完全保留所有特徵，強悍的越野能力也沒有妥協。這款休旅車將於近期在台發表上市。