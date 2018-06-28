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擴增實境體驗 快時尚把Shopping變有趣

2018-06-28 00:12聯合報 記者曾智緯╱台北報導

Zara日前推出期間限定擴增實境體驗，只要把智慧手機移到帶有AR圖形標示的產品上...
Zara日前推出期間限定擴增實境體驗，只要把智慧手機移到帶有AR圖形標示的產品上，螢幕就會出現模特兒穿著該項單品的影像。 圖／Zara提供
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不管是虛擬實境（VR）還是擴增實境（AR）的技術益發成熟，也連帶影響不少產業，運用這些科技有了全新體驗。快時尚品牌很快地嗅到這股熱潮，搶先精品們推出各式服務，就是希望能在市場中先占有一席之地。

Zara日前在全球120家旗艦店推出期間限定擴增實境體驗，只要帶著手機就可以在店內各處搜尋有AR圖形標示，螢幕就會出現模特兒穿著該項單品的影像。Zara表示，手機所展示的立體投影，是在橫跨170平方公尺的攝影棚，以68個攝影鏡頭拍攝完成，是目前最大規模的製作。希望透過線上、線下的結合，刺激消費者的購買慾望，同時提供多元的服務型態。

Zara希望透過線上、線下的結合，刺激消費者的購買慾望，同時提供多元的服務型態。...
Zara希望透過線上、線下的結合，刺激消費者的購買慾望，同時提供多元的服務型態。 圖／Zara提供
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不僅如此，Zara在今年5月的倫敦新旗艦店，除了傳統人工收銀模式，還提供了行動支付和信用卡的自助結帳設備。此外，率先增設互動式試衣鏡 ，幫助顧客檢測預計購買的商品，並看到實際試穿效果，還會有線上搭配購物推薦。

Charles & Keith引進Retro Reality 360度購物式影...
Charles & Keith引進Retro Reality 360度購物式影片，同步展示夏季最新系列產品。 圖／Charles & Keith提供
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來自新加坡的Charles & Keith則為提升使用者線上消費體驗，引進Retro Reality 360度購物式影片，同步展示夏季最新系列產品，這也是品牌首度運用此技術，讓消費者可透過互動式廣告，探索身歷其境的購物體驗。消費者實際使用時，只要移動滑鼠便能在廣告中看到產品的360度樣貌，並了解其細節。

廣告擴增實境模特兒
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