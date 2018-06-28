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世足／哥斯大黎加難纏 瑞士2：2言和晉級16強

不要黏膩膩 夏天保養3大守則

2018-06-28 00:03聯合報 記者陳立儀／台北報導

白茶爽白茶多酚泡洗顏，售價290元。 圖／曼秀雷敦提供
白茶爽白茶多酚泡洗顏，售價290元。 圖／曼秀雷敦提供
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夏天最怕黏膩油光，加上長時間待在冷氣房，清潔、保濕、防曬是肌膚保養的3大基本守則。達人建議，夏季保養求清爽，保濕絕對是最重要的環節，化妝水或敷面膜之後的鎖水動作不能少，可搭配質地較輕盈的乳液或凝露，曬後24小時內更要加強保濕；日常防曬最好2～3小時就補擦一次。

舒爽清潔卸妝

日本樂敦白茶爽潔顏系列的珍貴白茶萃取蘊含量兒茶素，並添加魚腥草萃取及日本柚子萃取，豐盈泡沫散發清新茶香，全系列包括白茶多酚洗顏皂霜、白茶多酚泡洗顏、白茶多酚潔顏皂等，康是美獨家販售。洗顏專科超微米潔顏系列將於7月推出全新升級的超微米深層潔顏泥、超微米潔顏慕絲及超微米清爽泡泡卸妝油，綿密的蠶絲泡泡讓卸妝更無負擔。

在全球創下每8秒賣出一瓶的巴黎萊雅三合一卸妝潔顏水系列，採用創新的磁力導出卸妝科技，全系列包括擁有油水黃金比例的深層極淨型、添加法國玫瑰保濕精萃的保濕型、注入法國高山礦物泉水的清爽型。

清爽提升保濕力

當肌膚防護功能下降時，角質層會呈現不穩定狀態，容易引發敏感，台灣KOSE在屈臣氏獨家推出全新保養品牌CARTE CLINITY可潤媞，嚴選溫和成分研發出美肌潤澤囊體，夏季推薦可潤媞舒緩柔潤化妝水清爽型。

CARTE CLINITY可潤媞舒緩柔潤化妝水Ⅰ清爽型，140ml售價690元。...
CARTE CLINITY可潤媞舒緩柔潤化妝水Ⅰ清爽型，140ml售價690元。 圖／CARTE CLINITY提供
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面膜是夏季保養必備的選項，DR.WU今年推出全新極地植萃膠囊面膜系列，針對不同膚況有各種選擇，採用獨創微導棉材質，注入滿滿植萃精華。我的美麗日記今年與日本團隊共同推出沁涼舒緩的限定版夏の冰茶面膜，添加西藏野生植萃雪茶、薄荷葉、銀杏、金縷梅等提取物，在台灣也能買得到。

強化防曬也要讓肌膚呼吸

DR.WU極地植萃膠囊面膜系列，3片裝售價299元。 圖／DR.WU提供
DR.WU極地植萃膠囊面膜系列，3片裝售價299元。 圖／DR.WU提供
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DR.WU全方位防曬系列，以化學結合物理防曬的專家配方，其中全日保濕防曬乳潤色款添加天然礦石雲母，兼具底妝與防曬。雅漾全效極護清爽防曬乳採用全新升級親膚光防護科技，不添加矽靈，水感質地清爽好推；露得清水活保濕防曬乳同樣也強調輕盈不厚重，自白肌玻尿酸涼感防曬乳液的獨特涼感配方，一抹沁涼不黏膩。

防曬面膜法國
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