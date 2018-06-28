CITIZEN一世紀 藍正龍、吳慷仁趁機耍MAN

2018-06-28 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



吳慷仁(右)與藍正龍配戴不同配色的光動能GPS衛星對時表款新品。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

日本鐘表品牌星辰表（Citizen）今年歡慶品牌創立一世紀，昨日發表年度光動能GPS衛星對時表新品，由藍正龍與吳慷仁兩位金鐘影帝一同競飆演技的最新電視廣告，「man」味十足。兩人在彰化豔陽高照的海邊拍攝「公路電影」般的劇情，雖是兩人第一次合作，卻也毫不尷尬，反而極度曝曬的高溫讓他們「很有團結感」藍正龍笑說。

藍正龍配戴的光動能GPS衛星對時表款CC9070-56H螺紋灰，43.5毫米超級鈦材質表殼，69,800元，附光澤灰鱷魚皮帶。 圖／星辰表提供 分享 facebook

吳慷仁表示，自己其實去年開始代言星辰表之前並沒有戴表的習慣，現在則有3款不同設計的表、會隨不同的需求和搭配替換。坦言自己去年在工作上有點「心累」，前陣子去香港拍攝電影倒意外把心結解開，「演員需把工作以外的自己活得精彩。」並表示自己預計休息2、3個月，試著放慢腳步。在合作現場常聽藍正龍爸爸經的他，對於結婚生子倒無太多期盼，「羨慕就好。」他笑說。

吳慷仁配戴的光動能GPS衛星對時表款CC9075-52F墨黑色，43.5毫米超級鈦材質表殼，73,800元。 圖／星辰表提供 分享 facebook

而首次擔任星辰表代言人的藍正龍，表示因為吳慷仁是老婆周幼婷的朋友，所以合作起來感覺很熟悉。他表示自己從一雙兒女身上學到「單純」的美好，也體會到人生短暫、要把握時間活得快樂。

CITIZEN一百周年亞洲限定款光動能腕表，44毫米不鏽鋼表殼、全球局電波、6個城市時間、萬年曆等，28,800元。 圖／星辰表提供 分享 facebook

吳慷仁與藍正龍在全新廣告中配戴不同配色的光動能GPS衛星對時表款新品，設計以航海的羅盤為靈感，具有3秒完成對時功能，全世界最快；兩枚腕表皆以鈦金屬打造，採台灣男性消費者偏好的43.5毫米大尺寸。吳慷仁配戴款為DLC類鑽碳處理的墨黑色款，藍正龍配戴的螺紋灰色款限量160枚。同時星辰表也發表100周年紀念光動能表，全黑的設計搭配金色時標和指針，帥氣有型。