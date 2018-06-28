BOUCHERON優雅野性 誘惑林依晨

2018-06-28 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



金鐘影后林依晨昨穿著一襲露肩藍綠色長禮服，演繹寶詩龍全新巴黎常春藤系列作品。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

法國頂級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）首家亞洲全新概念店進駐微風廣場。昨日才從洛杉磯返台的影后林依晨親臨開幕剪綵，並配戴搶先全球曝光的Lierre de Paris巴黎常春藤系列頂級珠寶，是7月才將在巴黎發表的系列新作。她表示，具有生命力的大自然特別容易觸動她，生命力旺盛的常春藤會攀附生長，但透過璀燦白鑽和黑色尖晶石去呈現「栩栩如生、又優雅又野性的感覺，剛好集合了我喜歡的矛盾衝突美和我喜歡的色系。」

Lierre de Paris巴黎常春藤項鍊，655萬元。 圖／寶詩龍提供 分享 facebook

因為「渴望冒險又渴望安定、想要拍戲又想要回歸家庭」，林依晨笑說自己很矛盾，而野性和優雅，自己的個性中「可能野性多一些」，只是野性的部分「多躲在角色裡面」。在銀川沙漠拍戲的時候騎馬奔騰、在沙中滾，她說算是自己最近比較「野」的行為。特別喜歡耳環的她表示，從3歲就打了耳洞，送給長輩的珠寶也以耳環為多，自己也有收藏如今日配戴的黑色寶石耳環。一殺青就直奔洛杉磯度假的林依晨，對於能忙裡偷閒感到非常慶幸，而並表示接下來想稍作較長的休息。是否是打算生小孩？「這也要看老天給不給，但至少要先休息。」她笑說。

法國頂級珠寶品牌寶詩龍亞洲首間全新設計概念落腳台北微風廣場。 圖／寶詩龍提供 分享 facebook

具有160年歷史的寶詩龍，全新的微風廣場概念店承襲巴黎芳登廣場總店的風格，30坪的空間設計概念根植於「家庭」（Family Home），希望營造賓至如歸的親切感，設計融合當代設計大師皮埃爾夏洛（Pierre Chareau）的風格化元素，以黑色為主視覺，透過深色大理石搭配鏡面拼木地板，妙運用光影呈現巴黎總店的華貴風範。