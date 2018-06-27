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強力毛孔吸塵器 innisfree火山泥膜系列升級

2018-06-27 21:37聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

韓國美妝保養品牌innisfree與手搖飲料店SOMA聯名，一起趕走夏日的黏膩感，推出限定夏季飲品「火山泥薄荷茶歐蕾」，還可體驗全新火山泥面膜系列產品。

蟬聯innisfree暢銷冠軍的火山泥面膜，今年夏天再升級，加入最新研發的「濟州火山皮脂淨化粉末」 成分。三款全新商品包含「超級火山泥毛孔潔淨面膜」、「超級火山泥毛孔潔淨面膜棒」、「超級火山泥毛孔潔淨撕除面膜」針對膚質設計週期性、每日可使用的系列產品，即使上妝前也可以快速掃除髒污，解決惱人的黑頭粉刺問題。

濟州島火山泥來自火山噴發時熔岩凝固而成的物質，是濟州島獨有的珍貴原料。火山泥擁有獨特的多孔性結構，表面有吸附能力的微細孔，是幫助皮膚吸附臉部皮脂的重要原因。主打產品「超級火山泥毛孔潔淨面膜」，全面調理毛孔並具有10合1功效，適合油性肌膚使用；方便快速調理的「超級火山泥毛孔潔淨面膜棒」，含有溫和去除黑頭粉刺的微細磨砂粒子，一般膚質皆可每天使用；「超級火山泥毛孔潔淨撕除面」屬於凝膠質地深入毛孔細紋，可針對局部肌膚或全臉加強調理，靜待20分鐘左右乾燥後撕除，適合乾肌、混合肌膚使用。

這次藉由全新超級火山泥面膜與精品手搖飲料店SOMA，推出夏季聯名飲品「火山泥薄荷茶歐蕾」，邀請藝人連晨翔擔任一日店長，與粉絲分享奶茶與巧克力薄荷混搭的新風味。即日起至7月31日購買聯名飲料，即可憑杯套至台北門市兌換火山泥面膜體驗包。

innisfree與SOMA聯名，推出「火山泥薄荷茶歐蕾」，售價60元。記者張芳...
innisfree與SOMA聯名，推出「火山泥薄荷茶歐蕾」，售價60元。記者張芳瑜／攝影
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藝人連晨翔擔任一日店長。圖／innisfree提供
藝人連晨翔擔任一日店長。圖／innisfree提供
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超級火山泥潔淨撕除面膜(左起)、潔淨面膜、面膜棒。圖／innisfree提供
超級火山泥潔淨撕除面膜(左起)、潔淨面膜、面膜棒。圖／innisfree提供
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面膜手搖飲料空污
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