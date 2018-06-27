好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



去年因為日全蝕而誕生的濃純巧克力甜甜圈（Chocolate Glazed Doughnut），今年美式甜甜圈品牌Krispy Kreme再推出濃純巧克力甜甜圈，並表定7月7日擴大全球舉行「國際巧克力日」，當天台灣將祭出買一送一。NBA傳奇中鋒俠客歐尼爾（Shaquille ONeal）更擔任甜甜圈品牌大使拍攝短片，用各國語言歡慶這一天。

歡慶國際巧克力日，美式甜甜圈Krispy Kreme宣布7月7日推出買一送一，只要購買「濃純巧克力甜甜圈」再送一個「原味糖霜甜甜圈」。原是地區限定產品的「濃純巧克力甜甜圈」靈感來自去年一場日全蝕，將經典原味糖霜甜甜圈，淋上濃厚巧克力，在日全蝕期間大家一起吃著手中的巧克力甜甜圈，今年擴大舉辦成巧克力日。

全球許多門市將從午夜開始24小時接力供應濃純巧克力甜甜圈。位於紐西蘭奧克蘭的Krispy Kreme門市，成為全球第一個迎接7月7日到來的店，此次有29國參與，包含紐西蘭、俄羅斯、澳大利亞、日本、韓國、台灣、菲律賓、泰國、新加坡、印度、沙特阿拉伯、南非、英國、冰島、加拿大、美國、巴拿馬、墨西哥等，活動開跑預計近2天後，由夏威夷門市畫下句點。