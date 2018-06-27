獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人

2018-06-27 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在追求清爽的夏日，唇色太厚重也會讓人有負擔，偽素顏的自然潤色或加上一點今年正夯的獨角獸霓光，反而更時尚！IOPE艾諾碧全新推出超心機的晶透粉潤校色護唇膏，透明質感的粉潤妝感一上市就成為韓妞最流行的唇妝趨勢，躍升熱賣新品；L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對霓光獨角獸唇膏則是開架首創的銀河感唇膏， 其中3色可與其他唇彩疊擦，打造個人專屬的夢幻摘星唇。

選擇自然系好氣色唇彩是偽素顏成功的第一步，尤其夏季室內強力的空調放送，容易唇部乾燥缺水，必須加強滋潤保濕。IOPE晶透粉潤校色護唇膏以展現迷人唇線為出發，運用專屬的植物科技，為嬌弱的雙唇補充滋養，不僅質地輕盈滑順，更延續了前一代晶瑩水潤護脣膏特有的智能校色科技Smart Tinting，隨著唇溫變化幫助校正暗沉蒼白唇色，共有裸膚粉、珊瑚橘、西瓜紅、甜蜜李等4款適合各種膚色的色調，可單擦當做護唇膏，也可做為打底護唇膏搭配任何唇彩使用。