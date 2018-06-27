獨角獸霓光、偽素顏潤色！夏日美唇加倍誘人
在追求清爽的夏日，唇色太厚重也會讓人有負擔，偽素顏的自然潤色或加上一點今年正夯的獨角獸霓光，反而更時尚！IOPE艾諾碧全新推出超心機的晶透粉潤校色護唇膏，透明質感的粉潤妝感一上市就成為韓妞最流行的唇妝趨勢，躍升熱賣新品；L’Oreal Paris巴黎萊雅絕對霓光獨角獸唇膏則是開架首創的銀河感唇膏， 其中3色可與其他唇彩疊擦，打造個人專屬的夢幻摘星唇。
選擇自然系好氣色唇彩是偽素顏成功的第一步，尤其夏季室內強力的空調放送，容易唇部乾燥缺水，必須加強滋潤保濕。IOPE晶透粉潤校色護唇膏以展現迷人唇線為出發，運用專屬的植物科技，為嬌弱的雙唇補充滋養，不僅質地輕盈滑順，更延續了前一代晶瑩水潤護脣膏特有的智能校色科技Smart Tinting，隨著唇溫變化幫助校正暗沉蒼白唇色，共有裸膚粉、珊瑚橘、西瓜紅、甜蜜李等4款適合各種膚色的色調，可單擦當做護唇膏，也可做為打底護唇膏搭配任何唇彩使用。
巴黎萊雅絕對霓光獨角獸唇膏是市面上第一款添加星燦霓光粒子的唇膏，在光線折射下更加細緻耀眼，前衛又不失性感，霓虹光感更能呈現雙唇豐潤的視覺效果，並搭配高保濕因子，使雙唇潤澤晶透不黏膩，全系列共有5色，其中仙氣粉色的＃926仙女座光暈、暖橘色的＃928阿波羅暖陽可單擦，魔幻黑色的＃924孤寂冥王星、神祕銀色的＃925白晝星河、精靈藍色的＃929獨角獸眼淚等3色可與其他唇彩疊擦混搭，呈現多變銀河系霓光唇。
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