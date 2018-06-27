原創美妝蛋出新招！限量色、乾洗蛋、旅行蛋膠囊超吸睛

2018-06-27 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



原創美妝蛋beautyblender今年6月歡慶來台一周年，推出3款美妝神器，包括限量寶石藍色的原創美妝蛋，以及快速清潔的速效乾洗蛋、方便外出攜帶的旅行蛋膠囊等兩款常態新品，6月28日正式開賣，台北新光三越A11一樓、7月1日登場的台中新光三越中港店B1快閃店還將推出全台限量共150套的超級英雄雙星禮盒，包括Super Hero Duo金屬收納盒、速效乾洗蛋、旅行蛋膠囊、官網折扣碼可一次擁有，特價1,190元，折扣碼優惠最高可達7折。

beautyblender原創美妝蛋自推出至今，已有不少限量色亮相，這次為了來台一周年推出的寶石藍新色優雅大器又帶有中性特質，同樣採用獨特的水滴型360度無稜角設計及柔韌專業材質，水激活專利與開放式氣孔讓美妝蛋遇水後會膨脹約30～50％，形成緊密表面，輕彈上妝更均勻服貼。

不論美妝蛋或彩妝刷具都需要定期清潔，但在趕時間的時刻或彩妝師於後台忙碌時難免無法從容清洗，beautyblender速效乾洗蛋就是為此誕生，只要噴灑在使用過的美妝蛋或刷具上，再於乾淨的紙巾或毛巾上輕輕來回擦拭就能快速清潔，不需清水沖洗，無酒精成分不傷害化妝工具，並散發療癒的淡雅薰衣草香味。

beautyblender表示，每次使用美妝蛋後都應做好清潔，才能保持最佳狀態，速效乾洗蛋是為了快速方便性而打造，建議每周還是需要以美妝蛋專用清潔皂或清潔液做深層洗淨保養，並且每3個月換新一次美妝蛋。

外型吸睛的旅行蛋膠囊堪稱蛋蛋守護者，擁有可愛膠囊造型，並採用柔軟矽膠材質與透氣孔設計，可放入兩顆清洗後膨脹的美妝蛋，空氣流通不必擔心悶濕造成異味或發霉，平時可用來收放使用過的美妝蛋，放在包包或行李中也不會太佔空間。