寶詩龍微風開幕 盧南君潮搭流蘇 吳速玲抱病出席

2018-06-27 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



法國頂級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）首家亞洲全新概念店進駐微風廣場，於6月26日舉辦開幕酒會，名媛盧南君與吳速玲特地現身捧場。盧南君混搭寶詩龍著名的流蘇珠、海水藍寶蜂鳥鑽戒與Off-White黑色蕾絲褲裝，她表示這一身打扮就是為了流蘇而搭配的。而脊椎受傷、抱病為愛牌站台的吳速玲則是以不對稱抓皺設計的浪凡搭配她最喜歡Serpent Boheme系列輕珠寶。

因為自己從事飾品設計，盧南君對於做工特別注重，而有垂墜感的流蘇難度高、容易匠氣，流蘇的蓋子也是關鍵，所以她特別鍾愛寶詩龍的流蘇。而結合40克拉海水藍寶的蜂鳥指尖戒也是難度很高，要精細的設計和做工才能讓大克拉的寶石顯得高雅有氣質，而與蜂鳥的搭配達到恰到好處的平衡。不過說到最喜歡的寶詩龍珠寶，她大力推薦四色金系列，「簡單的東西最難做。」

吳速玲近日脊椎受傷、行動不便，她笑說自己今天特別選不對稱的服裝，希望可以轉移大家的注意力。一直非常喜歡Serpent Boheme系列的吳速玲今天混搭了大型青金石戒指和項鍊，並配戴同系列的腕表，因為輕珠寶「沒有壓力」，因為不用在意寶石的克拉數、重點在於表現自己的個性，對於年輕女性也都較為容易入手。