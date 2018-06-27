高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



天氣漸漸炎熱，夏天的氣息逐漸濃厚，四處可見繽紛花卉，味蕾也開始想追尋清爽滋味。美式餐廳1Bite2Go Café & Deli、誠品行旅In Between皆針對夏季推出夏天新菜色，不僅有開放式三明治，也有用繽紛花卉以義法料理手法推出的菜肴，讓饕客繽紛一「夏」。

1Bite2Go Café & Deli推出全新夏季料理，最大特色是引進目前美國最流行的開放式三明治，利用燻鮭魚、酪梨等粉橘色帶綠色等顏色，呈現出夏季繽紛色彩，並且考量到現代養生風潮，使用烤裸麥麵包組合，不僅拍起來具有美感，吃起來又健康。

另有受到紐約都會女子喜愛的高纖藜麥沙拉，以台灣紅藜麥、蔓越莓果乾、南瓜子、杏仁片、小農產的萵苣莎拉等多款鮮蔬搭配，可自選搭配香草酸奶沙拉醬或風味獨特的雪莉油醋。還有多項主菜如蜂蜜檸檬焗烤帝王鮭，醃漬檸檬皮調成蜂蜜檸檬醬，佐上新鮮帝王鮭魚，酸甜口感提高鮭魚鮮味，清爽又不膩口。此外，還有多種雙人、四人分享餐提供選擇。價位400元左右到800元間。即日起身穿紐約風格服飾或小物，用餐點主餐並打卡，就送特調。