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高顏值夏季料理來了！餐廳新菜走紐約風、繽紛花卉消暑

2018-06-27 18:01聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

天氣漸漸炎熱，夏天的氣息逐漸濃厚，四處可見繽紛花卉，味蕾也開始想追尋清爽滋味。美式餐廳1Bite2Go Café & Deli、誠品行旅In Between皆針對夏季推出夏天新菜色，不僅有開放式三明治，也有用繽紛花卉以義法料理手法推出的菜肴，讓饕客繽紛一「夏」。

1Bite2Go Café & Deli推出全新夏季料理，最大特色是引進目前美國最流行的開放式三明治，利用燻鮭魚、酪梨等粉橘色帶綠色等顏色，呈現出夏季繽紛色彩，並且考量到現代養生風潮，使用烤裸麥麵包組合，不僅拍起來具有美感，吃起來又健康。

另有受到紐約都會女子喜愛的高纖藜麥沙拉，以台灣紅藜麥、蔓越莓果乾、南瓜子、杏仁片、小農產的萵苣莎拉等多款鮮蔬搭配，可自選搭配香草酸奶沙拉醬或風味獨特的雪莉油醋。還有多項主菜如蜂蜜檸檬焗烤帝王鮭，醃漬檸檬皮調成蜂蜜檸檬醬，佐上新鮮帝王鮭魚，酸甜口感提高鮭魚鮮味，清爽又不膩口。此外，還有多種雙人、四人分享餐提供選擇。價位400元左右到800元間。即日起身穿紐約風格服飾或小物，用餐點主餐並打卡，就送特調。

誠品行旅In Between推出盛夏綺饗限定新菜，善用菊花、桂花、洛神花、薰衣草、巴西里及百里香等中西式花草各自的特性，為料理增添滋味及鮮美。像是茶香鮭魚沙拉佐三星蔥醬，用菊花茶湯增加鮭魚脫俗風韻。脆皮乳豬佐洛神花紅酒醬利用洛神花酸甜滋味平衡肉質油膩口感。午間及晚間套餐分別是980元、1,550元起，同時提供單點服務。

美式餐廳1Bite2Go Café & Deli推出全新夏季料理，主打紐約風格料...
美式餐廳1Bite2Go Café & Deli推出全新夏季料理，主打紐約風格料理。圖／1Bite2Go Café & Deli提供
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In Between即日起推出「盛夏綺饗」限定新菜。圖／誠品行旅提供
In Between即日起推出「盛夏綺饗」限定新菜。圖／誠品行旅提供
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