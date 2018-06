CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



日本東京向來是暑假熱門的旅遊勝地,今年夏天,法國頂級珠寶品牌CHAUMET將於6月28日至9月17日於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展,多達300件的珍貴逸品不僅為東京的鬧熱增添一抹優雅貴氣,涵蓋骨董珠寶、手稿、繪畫等史料以及科技的豐富展出,保證讓歷史迷、皇室粉、皇冠或珠寶控都流連忘返。趕在開展前我們搶鮮預覽,整理五個驚喜亮點,讓你湊熱鬧也看門道。

一、跟教宗借寶貝!

CHAUMET此次展出超過300件珍品,除了品牌的珍貴典藏和當代作品,也分別從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館蒐羅而來,其中一位藏家居然是梵諦岡的教宗!

這件首次曝光的教宗庇護七世(Pope Pius VII)冠冕,原來是出身非皇室的拿破崙一世為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日於巴黎聖母院舉行的加冕典禮上為他見證,因此要CHAUMET創辦人Nitot打造這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮。

雖然史載當年教宗可能是被逼的,但這頂珠寶冠冕可是真的,此後由梵諦岡教廷收藏,百年來傳承的教廷和教宗,陸續變賣寶石救貧濟苦,僅頂部名為Jules II的祖母綠為原有的寶石,此次展覽前,梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕,重建了頂部的十字架,現場可見這頂飾有兩條垂帶的三層冠冕,神聖又有氣勢。

二、拿破崙的「聘禮」長這樣

雖然拿破崙珍愛第一任妻子約瑟芬(Joséphine),但為了子嗣,拿破崙於1810年4月迎娶了芳齡18的奧地利女大公瑪麗路易斯(Marie-Louise),並在羅浮宮舉行婚禮,身為法國皇帝,拿破崙娶親,出手的「聘禮」當然也是一擲千金,這套包括項鍊、耳環、髮簪和兩條手鍊的黃金套鍊,便是送給瑪莉路易斯皇后舉辦婚禮的眾多禮品之一。

現場看到連盛裝用的紅色禮盒都完好保存超過200年的黃金套鍊,不禁嘖嘖稱奇,更進一步從藝術歷史瞭解,原來以希臘羅馬神話和神殿為主題的浮雕或微型馬賽克裝飾,雖是當時珠寶蠻常運用的圖案,但結合黃金勾勒的葡萄藤葉和葡萄串,卻是當時(第一帝國期間)罕見的設計,也宣告了浪漫主義運動的出現。

三、最早的多功能珠寶

現代高級珠寶為強調實戴性,而不該只是放在保險箱收藏,因此設計上常可見到結合轉換式用途的細節,如一件項鍊可拆成長短不同的項鍊、手鍊、胸針等。事實上這樣一件卻有多用途的轉換式珠寶,早在19世紀中以前因應當時上流社會的需要就出現了,也是對珠寶工匠的工藝挑戰。

如這頂出自CHAUMET創始人之子Jean-Baptiste Fossin的Leuchtenberg冠冕,是約1830-1840年的作品,來自約瑟芬皇后(Joséphine)的繼承人Leuchtenberg家族,其可說是最早的轉換式珠寶,不僅王冠上裝飾的每個花朵都可拆卸作為胸針或頭飾,其設計還可隨配戴者動作而輕輕擺動,強調品牌崇尚的自然主義精神,而且祖母綠因晶體結構脆度高,但這件作品卻能在祖母綠上鑲嵌鑽石凸顯工藝難得。

四、給妳滿滿皇冠大平台

從拿破崙一世時便為皇室服務的CHAUMET,以為製作皇室貴族冠冕著稱,自1780年以來曾製作過超過3500頂冠冕,冠冕已儼然成為了CHAUMET世家的象徵以及著名的藝術表現。在這次展覽的8個主題展廳中,其中便有「冠冕的藝術」主題,不僅可看到二十個極具代表性的冠冕,現場還打造了一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆,有公主夢的妳千萬不能錯過。

冠冕風格可說是拿破崙和約瑟芬發起的趨勢,這次展出的20頂冠冕中,包括那不勒斯皇后卡洛琳繆拉(Caroline Murat)的冠冕頭飾 (Bandeau ),這件約1810年的作品,便是CHAUMET為拿破崙皇帝的妹妹卡洛琳繆拉所打造,以黃金打造鑲嵌珍珠裝飾的九個凹雕瑪瑙,呈現九個神話場景:邱比特因賽姬燃燒的愛情火焰、大力士Hercules以及Omphale、好運神Eventus、丘比特與他的弓箭、Hercules,Pompea、美神維納斯如浴、丘比特削箭圖,以及丘比特和賽姬。

五、當法國遇見日本

今年恰是法日建交160年,CHAUMET也藉著這次展覽向日本及其文化表達敬意,展中可以看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針,以黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神,在生動的雲朵以及擊鼓動作中象徵其引動雷霆的威儀,而在雷神身旁的是穿著和服,,手拿著遮陽傘的女子,如此構圖充分展現當時法國對遠東文化的幻想意象,同時也是典型的受日本文化影響的新藝術風格作品。

事實上,CHAUMET的創辦人Nitot也曾對瑪麗安東妮王后在革命期間所收藏的日本漆器作品感到驚豔,展中還有許多繪稿可見從19世紀中期到當代,CHAUMET都受到不少日本文化啟發,因此在這次展,也能欣賞到CHAUMET正式發表的嶄新珠寶。

延續Les mondes de Chaumet(Chaumet的世界)高級珠寶的第二篇章:以日本文化為靈感的櫻花風格珠寶,設計線條擷取日式窗櫺、紙傘骨架,結合極具代表性的櫻花,直線與圓形的幾何結構,凸顯了日本文化,也展現CHAUMET法式珠寶不對稱中取得和諧的美感。

