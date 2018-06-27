CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點
日本東京向來是暑假熱門的旅遊勝地，今年夏天，法國頂級珠寶品牌CHAUMET將於6月28日至9月17日於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展，多達300件的珍貴逸品不僅為東京的鬧熱增添一抹優雅貴氣，涵蓋骨董珠寶、手稿、繪畫等史料以及科技的豐富展出，保證讓歷史迷、皇室粉、皇冠或珠寶控都流連忘返。趕在開展前我們搶鮮預覽，整理五個驚喜亮點，讓你湊熱鬧也看門道。
一、跟教宗借寶貝！
CHAUMET此次展出超過300件珍品，除了品牌的珍貴典藏和當代作品，也分別從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館蒐羅而來，其中一位藏家居然是梵諦岡的教宗！
這件首次曝光的教宗庇護七世（Pope Pius VII）冠冕，原來是出身非皇室的拿破崙一世為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日於巴黎聖母院舉行的加冕典禮上為他見證，因此要CHAUMET創辦人Nitot打造這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮。
雖然史載當年教宗可能是被逼的，但這頂珠寶冠冕可是真的，此後由梵諦岡教廷收藏，百年來傳承的教廷和教宗，陸續變賣寶石救貧濟苦，僅頂部名為Jules II的祖母綠為原有的寶石，此次展覽前，梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕，重建了頂部的十字架，現場可見這頂飾有兩條垂帶的三層冠冕，神聖又有氣勢。
二、拿破崙的「聘禮」長這樣
雖然拿破崙珍愛第一任妻子約瑟芬（Joséphine），但為了子嗣，拿破崙於1810年4月迎娶了芳齡18的奧地利女大公瑪麗路易斯（Marie-Louise），並在羅浮宮舉行婚禮，身為法國皇帝，拿破崙娶親，出手的「聘禮」當然也是一擲千金，這套包括項鍊、耳環、髮簪和兩條手鍊的黃金套鍊，便是送給瑪莉路易斯皇后舉辦婚禮的眾多禮品之一。
現場看到連盛裝用的紅色禮盒都完好保存超過200年的黃金套鍊，不禁嘖嘖稱奇，更進一步從藝術歷史瞭解，原來以希臘羅馬神話和神殿為主題的浮雕或微型馬賽克裝飾，雖是當時珠寶蠻常運用的圖案，但結合黃金勾勒的葡萄藤葉和葡萄串，卻是當時（第一帝國期間）罕見的設計，也宣告了浪漫主義運動的出現。
三、最早的多功能珠寶
現代高級珠寶為強調實戴性，而不該只是放在保險箱收藏，因此設計上常可見到結合轉換式用途的細節，如一件項鍊可拆成長短不同的項鍊、手鍊、胸針等。事實上這樣一件卻有多用途的轉換式珠寶，早在19世紀中以前因應當時上流社會的需要就出現了，也是對珠寶工匠的工藝挑戰。
如這頂出自CHAUMET創始人之子Jean-Baptiste Fossin的Leuchtenberg冠冕，是約1830-1840年的作品，來自約瑟芬皇后（Joséphine）的繼承人Leuchtenberg家族，其可說是最早的轉換式珠寶，不僅王冠上裝飾的每個花朵都可拆卸作為胸針或頭飾，其設計還可隨配戴者動作而輕輕擺動，強調品牌崇尚的自然主義精神，而且祖母綠因晶體結構脆度高，但這件作品卻能在祖母綠上鑲嵌鑽石凸顯工藝難得。
四、給妳滿滿皇冠大平台
從拿破崙一世時便為皇室服務的CHAUMET，以為製作皇室貴族冠冕著稱，自1780年以來曾製作過超過3500頂冠冕，冠冕已儼然成為了CHAUMET世家的象徵以及著名的藝術表現。在這次展覽的8個主題展廳中，其中便有「冠冕的藝術」主題，不僅可看到二十個極具代表性的冠冕，現場還打造了一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆，有公主夢的妳千萬不能錯過。
冠冕風格可說是拿破崙和約瑟芬發起的趨勢，這次展出的20頂冠冕中，包括那不勒斯皇后卡洛琳繆拉（Caroline Murat）的冠冕頭飾 (Bandeau )，這件約1810年的作品，便是CHAUMET為拿破崙皇帝的妹妹卡洛琳繆拉所打造，以黃金打造鑲嵌珍珠裝飾的九個凹雕瑪瑙，呈現九個神話場景：邱比特因賽姬燃燒的愛情火焰、大力士Hercules以及Omphale、好運神Eventus、丘比特與他的弓箭、Hercules，Pompea、美神維納斯如浴、丘比特削箭圖，以及丘比特和賽姬。
五、當法國遇見日本
今年恰是法日建交160年，CHAUMET也藉著這次展覽向日本及其文化表達敬意，展中可以看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針，以黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神，在生動的雲朵以及擊鼓動作中象徵其引動雷霆的威儀，而在雷神身旁的是穿著和服,，手拿著遮陽傘的女子，如此構圖充分展現當時法國對遠東文化的幻想意象，同時也是典型的受日本文化影響的新藝術風格作品。
事實上，CHAUMET的創辦人Nitot也曾對瑪麗安東妮王后在革命期間所收藏的日本漆器作品感到驚豔，展中還有許多繪稿可見從19世紀中期到當代，CHAUMET都受到不少日本文化啟發，因此在這次展，也能欣賞到CHAUMET正式發表的嶄新珠寶。
延續Les mondes de Chaumet（Chaumet的世界）高級珠寶的第二篇章：以日本文化為靈感的櫻花風格珠寶，設計線條擷取日式窗櫺、紙傘骨架，結合極具代表性的櫻花，直線與圓形的幾何結構，凸顯了日本文化，也展現CHAUMET法式珠寶不對稱中取得和諧的美感。
同場加碼：
配合「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展，CHAUMET於銀座開設快閃店，首波即日起至7月2日以品牌核心精神之一自然主義為主題，請來法國知名花藝家Pierre Banchereau將店內以大量新鮮花材布置成花園，並展示相戶呼應的Hortensia繡球花系列珠寶腕表，以及日本近代藝術家神坂雪佳自然風格畫作。7月6日～29日以品牌另一精髓情感珠寶Lien系列為主題、8月3日至19日則有月前才與藝人安達祐實來台宣傳展覽的知名藝術家千原徹也策劃的展出，在銀座血拚逛累時不妨一探這間快閃店，感受都市中愜意
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