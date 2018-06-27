CHAUMET東京珠寶特展搶鮮看 必訪五重點

2018-06-27 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



日本東京向來是暑假熱門的旅遊勝地，今年夏天，法國頂級珠寶品牌CHAUMET將於6月28日至9月17日於東京「三菱一號館美術館」舉辦「The Worlds of Chaumet」高級珠寶展，多達300件的珍貴逸品不僅為東京的鬧熱增添一抹優雅貴氣，涵蓋骨董珠寶、手稿、繪畫等史料以及科技的豐富展出，保證讓歷史迷、皇室粉、皇冠或珠寶控都流連忘返。趕在開展前我們搶鮮預覽，整理五個驚喜亮點，讓你湊熱鬧也看門道。

一、跟教宗借寶貝！

CHAUMET此次展出超過300件珍品，除了品牌的珍貴典藏和當代作品，也分別從40位骨董收藏家及15個國家級著名的博物館蒐羅而來，其中一位藏家居然是梵諦岡的教宗！

這件首次曝光的教宗庇護七世（Pope Pius VII）冠冕，原來是出身非皇室的拿破崙一世為感謝教宗庇護七世在1804年12月2日於巴黎聖母院舉行的加冕典禮上為他見證，因此要CHAUMET創辦人Nitot打造這頂以黃金和銀鑲嵌祖母綠、石英、珍珠等寶石的三重冠冕給教宗做為贈禮。

雖然史載當年教宗可能是被逼的，但這頂珠寶冠冕可是真的，此後由梵諦岡教廷收藏，百年來傳承的教廷和教宗，陸續變賣寶石救貧濟苦，僅頂部名為Jules II的祖母綠為原有的寶石，此次展覽前，梵蒂岡委託CHAUMET修復冠冕，重建了頂部的十字架，現場可見這頂飾有兩條垂帶的三層冠冕，神聖又有氣勢。

二、拿破崙的「聘禮」長這樣

雖然拿破崙珍愛第一任妻子約瑟芬（Joséphine），但為了子嗣，拿破崙於1810年4月迎娶了芳齡18的奧地利女大公瑪麗路易斯（Marie-Louise），並在羅浮宮舉行婚禮，身為法國皇帝，拿破崙娶親，出手的「聘禮」當然也是一擲千金，這套包括項鍊、耳環、髮簪和兩條手鍊的黃金套鍊，便是送給瑪莉路易斯皇后舉辦婚禮的眾多禮品之一。

現場看到連盛裝用的紅色禮盒都完好保存超過200年的黃金套鍊，不禁嘖嘖稱奇，更進一步從藝術歷史瞭解，原來以希臘羅馬神話和神殿為主題的浮雕或微型馬賽克裝飾，雖是當時珠寶蠻常運用的圖案，但結合黃金勾勒的葡萄藤葉和葡萄串，卻是當時（第一帝國期間）罕見的設計，也宣告了浪漫主義運動的出現。

三、最早的多功能珠寶

現代高級珠寶為強調實戴性，而不該只是放在保險箱收藏，因此設計上常可見到結合轉換式用途的細節，如一件項鍊可拆成長短不同的項鍊、手鍊、胸針等。事實上這樣一件卻有多用途的轉換式珠寶，早在19世紀中以前因應當時上流社會的需要就出現了，也是對珠寶工匠的工藝挑戰。

如這頂出自CHAUMET創始人之子Jean-Baptiste Fossin的Leuchtenberg冠冕，是約1830-1840年的作品，來自約瑟芬皇后（Joséphine）的繼承人Leuchtenberg家族，其可說是最早的轉換式珠寶，不僅王冠上裝飾的每個花朵都可拆卸作為胸針或頭飾，其設計還可隨配戴者動作而輕輕擺動，強調品牌崇尚的自然主義精神，而且祖母綠因晶體結構脆度高，但這件作品卻能在祖母綠上鑲嵌鑽石凸顯工藝難得。

四、給妳滿滿皇冠大平台

從拿破崙一世時便為皇室服務的CHAUMET，以為製作皇室貴族冠冕著稱，自1780年以來曾製作過超過3500頂冠冕，冠冕已儼然成為了CHAUMET世家的象徵以及著名的藝術表現。在這次展覽的8個主題展廳中，其中便有「冠冕的藝術」主題，不僅可看到二十個極具代表性的冠冕，現場還打造了一面裝飾了300只鎳銀模型的冠冕牆，有公主夢的妳千萬不能錯過。

冠冕風格可說是拿破崙和約瑟芬發起的趨勢，這次展出的20頂冠冕中，包括那不勒斯皇后卡洛琳繆拉（Caroline Murat）的冠冕頭飾 (Bandeau )，這件約1810年的作品，便是CHAUMET為拿破崙皇帝的妹妹卡洛琳繆拉所打造，以黃金打造鑲嵌珍珠裝飾的九個凹雕瑪瑙，呈現九個神話場景：邱比特因賽姬燃燒的愛情火焰、大力士Hercules以及Omphale、好運神Eventus、丘比特與他的弓箭、Hercules，Pompea、美神維納斯如浴、丘比特削箭圖，以及丘比特和賽姬。

五、當法國遇見日本

今年恰是法日建交160年，CHAUMET也藉著這次展覽向日本及其文化表達敬意，展中可以看到一件約1900年完成的日本風格雷神胸針，以黃金鑲嵌蛋白石、紅寶石等勾勒出日本神話中的雷神，在生動的雲朵以及擊鼓動作中象徵其引動雷霆的威儀，而在雷神身旁的是穿著和服,，手拿著遮陽傘的女子，如此構圖充分展現當時法國對遠東文化的幻想意象，同時也是典型的受日本文化影響的新藝術風格作品。

事實上，CHAUMET的創辦人Nitot也曾對瑪麗安東妮王后在革命期間所收藏的日本漆器作品感到驚豔，展中還有許多繪稿可見從19世紀中期到當代，CHAUMET都受到不少日本文化啟發，因此在這次展，也能欣賞到CHAUMET正式發表的嶄新珠寶。

延續Les mondes de Chaumet（Chaumet的世界）高級珠寶的第二篇章：以日本文化為靈感的櫻花風格珠寶，設計線條擷取日式窗櫺、紙傘骨架，結合極具代表性的櫻花，直線與圓形的幾何結構，凸顯了日本文化，也展現CHAUMET法式珠寶不對稱中取得和諧的美感。

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