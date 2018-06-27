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飯店床尾放塊布有啥用？真相揭曉網友驚：文化差異好大

獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

國人愛赴日遊 一卡通推關西旅遊優惠套組

2018-06-27 17:38聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

暑假出國潮來臨，有鑑於近年國人赴日自由行人數攀升，一卡通今年暑假與日本京阪集團合作，推出日本限定版「京都地下鐵‧嵐電一日券套組」1000組，可享關西多項交通工具等優惠。

一卡通公司表示，「京都地下鐵‧嵐電一日券套組」，包含可一日無限次搭乘「嵐電」及「京都市營地下鐵」的一日券及京阪集團旗下交通設施、餐廳等優惠券。

如京都定期觀光巴士優惠、京都世紀酒店KYOTO CENTURY HOTEL餐廳「La Jyho」500円優惠（京都車站徒步即可到達）、琵琶湖汽船外國觀光客30％優惠、大阪水上巴士20％優惠（使用範圍包含水上巴士aqualiner 大阪城•中之島之旅60分，大阪港帆船型觀光船Santa Maria 大阪港遊覽 45分）等優惠。

另獨家加贈一個嵐電吉祥物Aran造型卡，除可作為搭乘嵐電的紀念，具一卡通功能回國後還可使用。每套售價1600日圓，限1000組，僅限非日籍人士憑護照購買，販售地點在日本地區關西機場及大丸心齋橋之關西旅遊訊息服務中心。

一卡通公司表示，「京都地下鐵‧嵐電一日券套組」可往來京都及嵐山多個知名的觀光景點，如嵐山知名的竹林小徑及渡月橋外，還有世界遺產金閣寺、日本電影場景的主題公園「東映太秦映畫村」、龍安寺等景點。

「嵐電」包含嵐山本線及北野線所行駛的嵐山一帶，周邊環繞美麗的大自然山川景色，也散落著許多具有歷史的寺院及神社等。另「京都市營地下鐵」包含烏丸線及東西線也可從京都車站到達嵐山或其他京都市內周邊景點。

一卡通公司今年暑假與日本京阪集團合作，推出日本限定版「京都地下鐵‧嵐電一日券套組...
一卡通公司今年暑假與日本京阪集團合作，推出日本限定版「京都地下鐵‧嵐電一日券套組」1000組，可享關西地區多項交通工具等優惠。圖／一卡通公司提供
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一卡通公司今年暑假與日本京阪集團合作，推出日本限定版「京都地下鐵‧嵐電一日券套組...
一卡通公司今年暑假與日本京阪集團合作，推出日本限定版「京都地下鐵‧嵐電一日券套組」1000組，可享關西地區多項交通工具等優惠。圖／一卡通公司提供
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京都一卡通嵐山
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