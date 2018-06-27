畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感
Reebok發布全新的台灣代言人，由音樂新生代偶像畢書盡Bii出任，詮釋城市跑鞋的動感精神。
近年Reebok以兩大產品線帶給消費者深刻印象，包括健身者使用的REEBOK FITNESS產品，以及運動結合潮流的REEBOK CLASSIC系列，目前釋出畢書盡詮釋的FITNESS和CLASSIC雙系列，呼應「煉出至我（Be More Human）」的品牌精神，首次接下代言的畢書盡也穿上Reebok全新的FUSIUM RUN鞋款，並在形象照中展現日常健身成果。
在螢光幕前以暖男靜態形象居多的畢書盡，透露自己不但喜歡慢跑，每周還會跑健身房至少2次，在工作、生活和運動中都享受盡全力的揮汗感，勇於突破自我。成為Reebok在台灣的代言人，首波形象照穿上品牌以獨家FLEXWEAVE智能編織科技打造的全新鞋款FUSIUM RUN，以及Reebok ACTIVCHILL涼感科技運動衫，呈現「好動」的都會型男魅力，FUSIUM RUN以8種織線纖維打造鞋側的高強韌度，提升包覆性與貼合度之外，也訴求穿著的透氣性與柔韌度，男款推出鍛鍊鐵黑、沉穩淺灰、成熟藏藍與都會質白4色，女款則為百搭黑、莓果粉與氣質白3色。此外，畢書盡演繹的另一全新Revenge鞋款，則預計在7月份上市；品牌將於7月20至29日期間於信義新光三越A11舉辦「Reebok煉出至我戰鬥營」，相關訊息可上官網查詢。
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