畢書盡代言Reebok 健身成果動感又性感

2018-06-27 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Reebok發布全新的台灣代言人，由音樂新生代偶像畢書盡Bii出任，詮釋城市跑鞋的動感精神。

近年Reebok以兩大產品線帶給消費者深刻印象，包括健身者使用的REEBOK FITNESS產品，以及運動結合潮流的REEBOK CLASSIC系列，目前釋出畢書盡詮釋的FITNESS和CLASSIC雙系列，呼應「煉出至我（Be More Human）」的品牌精神，首次接下代言的畢書盡也穿上Reebok全新的FUSIUM RUN鞋款，並在形象照中展現日常健身成果。