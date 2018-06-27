限時4天的絕美饗宴！早餐女王搭萬豪七月七日起聯名上桌

2018-06-27 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近年來跨界聯名成風潮，飯店界最熱門的就屬下午茶，幾乎每一季都會推出聯名活動，現在就連早午餐也加入此波聯名風潮。台北萬豪酒店INGES Bar & Grill攜手「紐約早餐女王」Sarabeths，預計7月7日起一連兩個周末、僅限時4天，推出聯名早午餐，經典套餐每份1,850元起，套餐菜色也可單點180元起。

隨著手機漸漸普及，美食當前相機先食已成流行，業者也趕搭這股風潮，推出好拍又好吃的美食。受到不少網美青睞的台北萬豪酒店INGES Bar & Grill，這次特別攜手同樣也廣受打卡一足喜愛的紐約早餐女王Sarabeths，從7月7日起一連兩個周末推出期間限定的聯名早午餐「Sarabeths x INGES經典套餐」。

Sarabeths x INGES經典套餐包含晶Sarabeths法式土司，或是早午餐必備的班尼迪克蛋、爐烤牛排等奢華菜色。每套餐點1,850元起，每道菜色也可單點180元起。

除了早午餐聯名外，Sarabeths台北敦北Sogo店從7月6日起，推出與台北萬豪酒店INGES Bar & Grill的聯名晚餐，不僅有主廚特製的清爽沙拉前菜，還可搭配經典主菜蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬、松露荷蘭醬肋眼牛排等4選1。

此外，飲品部分由INGES Bar調酒師現場客座Sarabeths，將經典飲品柳橙果露、花漾果露調整成微醺調酒限定版，還有獨家限定調酒Sarabeths Tea Time可選擇。套餐價格850元起，菜色、調酒都可單點160元起。