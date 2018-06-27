親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「財團法人法」三讀 宗教團體確定排除納管

等待間諜橋…那些被總統出賣的情報員

限時4天的絕美饗宴！早餐女王搭萬豪七月七日起聯名上桌

2018-06-27 17:07聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

近年來跨界聯名成風潮，飯店界最熱門的就屬下午茶，幾乎每一季都會推出聯名活動，現在就連早午餐也加入此波聯名風潮。台北萬豪酒店INGES Bar & Grill攜手「紐約早餐女王」Sarabeths，預計7月7日起一連兩個周末、僅限時4天，推出聯名早午餐，經典套餐每份1,850元起，套餐菜色也可單點180元起。

隨著手機漸漸普及，美食當前相機先食已成流行，業者也趕搭這股風潮，推出好拍又好吃的美食。受到不少網美青睞的台北萬豪酒店INGES Bar & Grill，這次特別攜手同樣也廣受打卡一足喜愛的紐約早餐女王Sarabeths，從7月7日起一連兩個周末推出期間限定的聯名早午餐「Sarabeths x INGES經典套餐」。

Sarabeths x INGES經典套餐包含晶Sarabeths法式土司，或是早午餐必備的班尼迪克蛋、爐烤牛排等奢華菜色。每套餐點1,850元起，每道菜色也可單點180元起。

除了早午餐聯名外，Sarabeths台北敦北Sogo店從7月6日起，推出與台北萬豪酒店INGES Bar & Grill的聯名晚餐，不僅有主廚特製的清爽沙拉前菜，還可搭配經典主菜蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬、松露荷蘭醬肋眼牛排等4選1。

此外，飲品部分由INGES Bar調酒師現場客座Sarabeths，將經典飲品柳橙果露、花漾果露調整成微醺調酒限定版，還有獨家限定調酒Sarabeths Tea Time可選擇。套餐價格850元起，菜色、調酒都可單點160元起。

聯合報提醒您：開車不喝酒、未成年請勿飲酒！

品嘗經典早午餐，絕不能錯過的就是經典班尼迪克蛋。圖／萬豪酒店提供
品嘗經典早午餐，絕不能錯過的就是經典班尼迪克蛋。圖／萬豪酒店提供
分享
Sarabeths x台北萬豪INGES聯名早午餐。圖／萬豪酒店提供
Sarabeths x台北萬豪INGES聯名早午餐。圖／萬豪酒店提供
分享

萬豪女王紐約
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

影／日本唯一原住民 愛奴族力爭民族復興 提升地位

2018-06-27 16:57

板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

卡娜赫拉又來了！兔兔、P助萌臉背著走 44款超商預購

2018-06-27 16:10

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

秀泰生活旗艦館進軍台中 5樓高「巨幕」影城亮相

2018-06-27 12:06

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

奇美家電 十度蟬聯信譽品牌金獎

2018-06-27 00:13

超薄機器人 掃吸拖地全搞定

2018-06-27 00:06

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

國產小車強化配備 氣囊升級、安全戰開打

2018-06-26 23:35

HEARTS ON FIRE 全新Repertoire玫瑰金 更好搭膚色

2018-06-26 23:19

蘭餐廳新廚上任 20道新菜美得讓人捨不得吃！

2018-06-26 20:19

媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56

張孝全迷骨董表 推坑楊祐寧

2018-06-26 19:52

體驗泰國美食魅力 全新2019米其林指南年底發行

2018-06-26 19:52

十度蟬聯信譽品牌金獎 奇美為消費者帶來信賴幸福感

2018-06-26 19:41

隋棠熱愛藍色「蕉」點 PRADA早秋女裝真促咪

2018-06-26 19:31

Yahoo奇摩拍賣、Juiker揪科攜手推即時通

2018-06-26 19:04

蕭敬騰卸下多彩戲劇效果 變身透明系男子

2018-06-26 18:45

影／移動教堂像火箭！10建築師10教堂威尼斯相遇

2018-06-26 17:43

SOGO首推九州展 89家攤位有如夏季美食祭典

2018-06-26 17:41

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

直送日本九州美味 SOGO忠孝館美食展登場

2018-06-26 16:41

再聯名BAN.DO！星巴克話題新品 7月3日開賣

2018-06-26 16:16

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

史上最好握的刨剪雙刀！ 居然有人體工學設計

2018-06-26 13:21

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

有.設計布局設計跨境 進軍海外市場！

2018-06-26 11:09

斜槓精神正夯 Garmin智慧錶與Daniel Wong時尚跨界

2018-06-26 10:41

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

托特包也玩奢華 好有明星味

2018-06-26 00:23

法國天菜法比歐 福隆體驗立槳

2018-06-26 00:16

台灣當代攝影師陳敬寶 首登法國亞爾國際攝影節

2018-06-25 22:43

梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54

100位迪士尼好朋友陪你跑！活動包可愛到讓人尖叫

2018-06-25 21:08

世界冠軍齊聚 Red Bull DJ大賽戰前祭快閃登台

2018-06-25 19:11
看更多

熱門文章

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

隋棠熱愛藍色「蕉」點 PRADA早秋女裝真促咪

2018-06-26 19:31

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

高CP值AURORA STEAK登台 首5日祭半價

2018-06-26 19:04

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

SOGO首推九州展 89家攤位有如夏季美食祭典

2018-06-26 17:41

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

骨鬆論壇／骨鬆篩檢有幾種？請看專家介紹

2018-06-26 23:27

給有夢想獨自旅遊的你！旅行前你需要知道5的事

2018-06-05 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top