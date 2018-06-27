板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨夏季購物旺季年中慶陸續開打，遠東百貨於6月28日至7月16日加入戰局，板橋大遠百首13日全館百貨服飾、2F名品當日累計滿5,000送500，再搭配11大銀行推出5,000送250，加上首8日再加送50元餐飲券，等於滿5,000送800。

另外，板橋大遠百6月28日至7月10日國際精品單筆10,000送1,000、數位3C單筆10,000送500；6月28日至7月16日大家電單筆滿10,000送1,000。使用FriDay錢包單筆滿6,000現折400，搭配滿額贈回饋最高可達19%。

6月28日至7月8日同步舉辦「2018 BASEL表新品展示會」，端出2018年各品牌於瑞士巴塞爾表展新品，像是RADO真我系列巧克力色高科技陶瓷鏤空機械腕表，推薦價71,000元。ORIS Clipperton限量表（RS），推薦價58,000元，搭配年中慶回饋，正是入手好時機。

6月28日至7月1日再推出MICHAEL KORS特賣會，男女精選包款、鞋履、服裝，全面3折起，預計將掀起一波搶特賣人潮。

遠東寶慶店年中慶，首14日6月27日至7月10日全館當日滿5,000送500，首9日再加送50元餐飲券，數位3C當日單筆滿10,000送500。6月28日至7月16日化妝品當日單筆滿20,000再加送500。全檔期大家電當日當筆滿10,000送1,000。