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板橋大遠百年中慶來囉 首四日再搶MK 3折起特賣

2018-06-27 16:33聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨夏季購物旺季年中慶陸續開打，遠東百貨於6月28日至7月16日加入戰局，板橋大遠百首13日全館百貨服飾、2F名品當日累計滿5,000送500，再搭配11大銀行推出5,000送250，加上首8日再加送50元餐飲券，等於滿5,000送800。

另外，板橋大遠百6月28日至7月10日國際精品單筆10,000送1,000、數位3C單筆10,000送500；6月28日至7月16日大家電單筆滿10,000送1,000。使用FriDay錢包單筆滿6,000現折400，搭配滿額贈回饋最高可達19%。

6月28日至7月8日同步舉辦「2018 BASEL表新品展示會」，端出2018年各品牌於瑞士巴塞爾表展新品，像是RADO真我系列巧克力色高科技陶瓷鏤空機械腕表，推薦價71,000元。ORIS Clipperton限量表（RS），推薦價58,000元，搭配年中慶回饋，正是入手好時機。

6月28日至7月1日再推出MICHAEL KORS特賣會，男女精選包款、鞋履、服裝，全面3折起，預計將掀起一波搶特賣人潮。

遠東寶慶店年中慶，首14日6月27日至7月10日全館當日滿5,000送500，首9日再加送50元餐飲券，數位3C當日單筆滿10,000送500。6月28日至7月16日化妝品當日單筆滿20,000再加送500。全檔期大家電當日當筆滿10,000送1,000。

推廣在地健康環保蔬食、以蔬食自助餐型態呈現的「寶慶蔬坊玉波堂」全台首家店正式進駐遠百寶慶店B1樓超市異國美食館，即日起至7月2日，憑寶慶店全館當日消費不限金額發票，即可享「50元銅板價吃到飽」，每日限量50名。

板橋大遠百ORIS Clipperton限量表推薦價58,000～61,000元...
板橋大遠百ORIS Clipperton限量表推薦價58,000～61,000元。圖／遠百提供
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板橋大遠百6月28日至7月1日推出MICHAEL KORS特賣會全面3折起。圖／...
板橋大遠百6月28日至7月1日推出MICHAEL KORS特賣會全面3折起。圖／摘自MICHAEL KORS官網
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板橋大遠百RADO True真我系列巧克力色高科技陶瓷鏤空機械腕表，推薦價71,...
板橋大遠百RADO True真我系列巧克力色高科技陶瓷鏤空機械腕表，推薦價71,000元。圖／遠百提供
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推廣在地健康環保蔬食、以蔬食自助餐型態呈現的「寶慶蔬坊玉波堂」進駐遠百寶慶店B1...
推廣在地健康環保蔬食、以蔬食自助餐型態呈現的「寶慶蔬坊玉波堂」進駐遠百寶慶店B1。圖／遠百提供
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年中慶3C吃到飽
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