這群素人藝術家 平均年齡88歲還在堅持自己的興趣

2018-06-27 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



天主教新竹社會服務中心有一群銀髮素人藝術家，平均年齡88歲，但他們都不放棄學習與興趣，還透過藝術作品述說人生故事，每個自畫像版畫，都充滿爺奶們的人生過往回憶，天主教新竹社會服務中心今天為長輩們舉辦藝術成果展，展現活到老學到老的精神。

其中一位78歲邱菊枝奶奶是香山區長李季縈的媽媽，是一名罹患輕度失智症的患者，但邱奶奶不放棄興趣，信手捻來就畫了一對手牽手的母女正走在寬闊綿長的回家路上，兩人看見沿路風景有山、有雲、有花、有鳥的景象，邱奶奶說，這幅畫是母親帶給她童年最美好的記憶。

23位長輩創作近百件作品，藝術創作老師葉展安表示，不同於一般的勞作展覽，所有作品都是這半年多來在中心同仁與志工陪伴下，透過有別於傳統的藝術課程，引導長輩們將塵封的記憶，以藝術表達重整生命後的呈現，充滿「溫度」與「故事」的回憶。