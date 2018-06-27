這群素人藝術家 平均年齡88歲還在堅持自己的興趣
天主教新竹社會服務中心有一群銀髮素人藝術家，平均年齡88歲，但他們都不放棄學習與興趣，還透過藝術作品述說人生故事，每個自畫像版畫，都充滿爺奶們的人生過往回憶，天主教新竹社會服務中心今天為長輩們舉辦藝術成果展，展現活到老學到老的精神。
其中一位78歲邱菊枝奶奶是香山區長李季縈的媽媽，是一名罹患輕度失智症的患者，但邱奶奶不放棄興趣，信手捻來就畫了一對手牽手的母女正走在寬闊綿長的回家路上，兩人看見沿路風景有山、有雲、有花、有鳥的景象，邱奶奶說，這幅畫是母親帶給她童年最美好的記憶。
23位長輩創作近百件作品，藝術創作老師葉展安表示，不同於一般的勞作展覽，所有作品都是這半年多來在中心同仁與志工陪伴下，透過有別於傳統的藝術課程，引導長輩們將塵封的記憶，以藝術表達重整生命後的呈現，充滿「溫度」與「故事」的回憶。
看著這群寶貝展現成果，南耀寧神父表示，照顧失智長著的精神就是要靠中心同仁合作的力量，發揮創辦人杜華神樹的「傻瓜精神」，共同照顧有需求的人，讓這群老寶貝在中心一點一滴的進步。中心執行長楊銀美表示，中心不僅提供長輩們一個可以盡情揮灑的舞台，也透過一件件作品的展出，喚起這份埋藏在內心深處的榮耀與成就，讓長者豐富的人生經驗與生命故事能夠被看見
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