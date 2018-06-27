許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



許瑋甯之前受邀前往巴黎出席香奈兒2019度假系列時裝秀，在巴黎留下多幅照片，在巴黎的街景中穿著2018早秋巴黎—漢堡（Paris—Hamburg）工坊系列服飾，氣質出眾，美得好像天仙下凡，變身巴黎女孩的恣意浪漫。

在這場秀後，許瑋甯也成為首位香奈兒台灣彩妝形象大使，緊接著就在6月受邀前往法國杜維埃（Deauville）參加全新LESEAUX香奈兒淡香水系列的上市發表會。許瑋甯在巴黎期間，穿上最新的巴黎—漢堡工坊系列服飾，以三套穿搭詮釋巴黎街頭的輕鬆帥氣與柔美，恰到好處的仙氣與瀟灑，將香奈兒獨有的個性態度演繹得令人眼睛一亮，不論是色塊幾何針織衫或雙色斜紋軟呢外套搭配丹寧牛仔褲的率性，雙排釦外套配襯鍊帶包的優雅，或是珍珠太陽眼鏡、耳環胸針等珠寶配件的優閒中不失奢華，都傳達了工坊系列的多變創意，也呈現了航海語彙和香奈兒工藝的巧妙揉合。

海洋風的水手服，是歷久不衰的經典時尚，方領、條紋以及前襟檔檔片寬褲等剪裁或輪廓，更是香奈兒女士擅長表徵的女性之美，並傳承至最新一季早秋巴黎—漢堡工坊系列。水手服時尚起自於十八世紀末，在英國貴族的孩童衣櫥中出現這類方領衫，來自維多利亞女王為孩子穿上跟英國皇家海軍相同的服裝，用以彰顯海上艦隊的強權力量，直到十九世紀末，象徵海岸度假風格的水手服，也開始出現在優雅仕女的衣櫥裡。

1912年春天，嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）在諾曼第海岸的度假勝地杜維埃（Deauville）開設首家精品店，1913年夏天的杜維埃，香奈兒女士在郵輪上穿著她重新設計詮釋的水手服，選用針織毛料和絲質佳績布成為大膽創舉，1914年女裝日報（WWD）盛讚香奈兒女士以水手服的剪裁搭配醒目條紋，可以預見這系列將帶來轟動。