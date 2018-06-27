柔珠禁用 廠商研發羽蝶絨新材質取代

2018-06-27 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



清潔用品含「柔珠」曾經紅極一時，因為標榜這些細緻的塑膠粒可以深入毛孔，將髒污帶出，但是後來發現這些微小的塑膠粒對環境傷害相當大，因此台灣從今年7月開始，禁止含有柔珠的產品進口、販售。有纖維廠商發現這個商機，研發了「羽蝶絨」布料，號稱這種纖維的直徑非常細，僅有髮絲的1/300，可以深入肌膚毛孔，帶走髒汙，甚至可以同時按摩肌膚。

生技公司總經理賴明毅說，市售的含柔珠清潔用品高達7成，但柔珠顆粒過戲，民眾使用這些清潔用品後，柔珠隨著水流入河川和海洋，汙染環境，「每天用洗面乳洗臉，卻因此迫害環境」，因此該公司以羽蝶絨布料研發出洗臉專用的「洗臉甜甜圈」，是一塊圓形的洗臉用小毛巾，柔軟、去汙力強，只要沾上清水，就能卸除臉上的彩妝、髒污，不需用洗面乳或卸妝乳，還可以替代毛巾，出國使用也很方便。以洗臉甜甜圈將臉洗乾淨後，再用肥皂將它搓洗後晾乾，就可再度使用，每幾個月才需更換一塊新的，相當環保。

使用者劉慈萱說，用洗臉甜甜圈清潔肌膚，比用洗面乳洗臉感覺起來還乾淨、清爽，「因為有些洗面乳沖不乾淨，反而感覺黏膩」，但是因為這種布料可以不用洗面乳，用清水就能洗臉感覺更環保，同時攜帶也很方便。

該廠商業務部經理林佩儀說，這個新產品七月才要上市，平均一個要價才一百多元，就可以用三個月，怎麼洗都不會破，只要少少的花費，就能為環境盡一份心力，也能讓臉清爽乾淨。