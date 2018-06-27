夏季遊澳門 走懷舊和藝術路線

2018-06-27 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



暑假即將開始，澳門的暑假節目精采豐富，正在計劃出國的民眾可以考慮到澳門一遊，或是已經計劃要到澳門的人也可以做好充分的行前規劃準備。今夏的澳門有難得一見的『命運的色彩─夏加爾南法時期作品展』，也可以到美麗的氹仔舊城區作藝術探索，有藝術空間可以欣賞藝術展品，也有夏日工作坊、臉部彩繪及人像速繪等親子活動；喜愛新鮮感的民眾則可以嘗試穿著古典的中式旗袍在充滿葡式風味的街道及建築前拍下美照，為自己留下美麗的紀錄；而陪伴很多人童年的假面超人特展今夏也來到澳門，喜愛他們的民眾不可錯過。

澳門旅遊局表示，馬克‧夏加爾(Marc Chagall)為巴黎派畫家之一，出生於俄國的猶太家庭。「命運的色彩─夏加爾南法時期作品展」即日起至8月26日在澳門藝術博物館二樓展出，免費入場。開放時間為上午10時至下午7時（下午6時30分後停止入場），逢周一休館，公眾假期照常開放。展場設有親子體驗區，透過投影、黏貼等遊戲認識夏加爾的色彩。活動詳情請查詢： www.MAM.gov.mo。

喜愛藝術的民眾到澳門一定要到氹仔舊城區探索一番。氹仔舊城區是氹仔葡式歷史建築保存最完整的地區，街頭極具異國風情，幽靜迷人的小巷、以黑白碎石鋪成的人行道、富異國風情的葡式建築，以及夜晚時分點亮的昏黃街燈，反映著舊城區的過往面貌。這裡的各種美食也是一大特色，有傳統餅店、葡式餐廳、咖啡廳、街頭小吃等。這裡的藝術氣息濃厚，常有展覽可以欣賞。

從7月1日起至8月26日，這裡將舉辦『氹仔舊城區夏日家庭樂』，一連串活動將包含邀請澳門本地手作人及藝術家逢週末駐場藝術空間及適合親子同樂的夏日工作坊，而7月和8月的每個週日下午都安排了精彩活動，像是人像速繪及臉部彩繪，邀請遊客同歡。活動詳情請查詢：https://www.taipavillagemacau.com/tc/event/summer-family-fun/。

澳門的葡式及中式特色建築非常適合拍攝美照，這是無庸置疑的。但如果想嘗試點不一樣的，可以試試最近在澳門新開的一間澳門旗袍體驗店—「旗緣」，可以讓遊客租借旗袍遊走不同景點，穿著剪裁合身、美麗的旗袍在著名街道及景點前留下倩影，相信拍出來的美照一定可以在各社群網站引起一片讚嘆聲。

這個暑假假面超人也來到澳門了。作為一部超過45歲的經典作品，假面超人陪伴了許多人成長。《假面超人大集結特展》遠道由日本引入33代假面超人，是首個日本以外集合假面超人”33 代同堂”的展覽，讓你親身感受每一代假面超人的驚人魅力，喚醒大家的兒時回憶！活動詳情請查詢：https://goo.gl/GK6c26。