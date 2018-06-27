如何預防肌膚中暑？ 保濕凝膠「一擦二混三敷滿」

2018-06-27 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



動輒35度高溫的酷暑炎夏已經到來，就算乖乖擦防曬，還是難防「肌膚中暑」，可同時兼具補水、控油、小毛孔的保濕凝膠，成為肌膚消暑神器。但，保濕凝膠該怎麼用才能極大化呢？伊莉莎白雅頓2018年夏天提出「一擦二混三敷滿」的活用原則。

美容專家Azzurro Kuo指出，「一擦」指的是白天在清潔、化妝水、精華液後，擦上水漾清新保濕凝膠，待吸收完整再上有防曬系數的日霜、隔離霜或粉底，晚間保養在水漾清新保濕凝膠後，只需要上一般乳液或乳霜即可。

「二混」指的則是白天在上粉底步驟，可以將粉底混入一些水漾清新保濕凝膠在粉底內均勻混合，以輕輕按壓、拍打的方式，將粉底上勻全臉，可使粉底更不易因高溫出油而脫妝，膚色也可以保持更乾淨清新。

「三敷滿」則是每週2~3次厚敷水漾清新保濕凝膠，在局部脫皮、乾燥、暗沉等部位、或全臉當作緊急保濕面膜使用，讓已受到熱傷害乾燥部位，即時得到緩衝，防止初級老化急遽發生。

同時，伊麗莎白雅頓台灣區總經理Melody指出，根據Euromonitor最新統計資料顯示「保濕」與「抗老」產品銷售佔全球化妝品銷售量70%，同時並預測 2017~2022 CAGR（複合年均增長率）為+3%，而台灣2018年第一季保濕產品的成長率更高達9.4%，顯見保濕產品在台灣美妝市場的高需求性。