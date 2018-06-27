「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼
露營蔚為風潮，但你夜宿過遊樂園嗎？星光票已經不稀奇，六福村搭上熱潮，首次推出「夜宿六福星光露營」，一票36小時玩個夠，目前只規畫7月21日一梯次，兩種套票共限量60帳名額，即日起開放線上報名，業者表示：「昨開放報名後反應熱烈，目前報名已超過5成，內部正在研擬是否加碼」。
六福村宣布推出「夜宿六福星光露營」，從中午12點入園一路玩到隔天閉園，並針對暑假家庭客、年輕朋友規畫「親子套票」及「狂歡套票」兩種不同套票，親子套票夜宿美國大西部主題區，傍晚搭上星光動物列車一探長頸鹿、犀牛及斑馬生態等，狂歡套票則設計住進阿拉伯皇宮主題區，晚上還有音樂飲料吧等服務。
六福村行銷部經理葉益亨表示，近年來露營廣受民眾喜愛，六福村位在新竹關西山區，晚間可見滿天星斗，相當適合露營；昨日一公布消息，截至目前為止已賣出逾5成，反應熱烈，加上粉絲團上許多人詢問是否能開放加碼別日舉辦，內部正研擬討論中。
「夜宿六福星光露營」將於7月21日舉行，親子及狂歡方案含帳套票售價7500元，含四人36小時門票、四人帳及床墊，二人套票不含帳篷則為3720元起。此外，園方考量露營裝備不是人人都有，套票將提供「Snow Peak」或「Coleman」等級四人帳、充氣床墊和椅子等設備，只要攜帶隨身行李就能進場玩，讓初次體驗露營的人無負擔同歡。
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