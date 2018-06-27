「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



露營蔚為風潮，但你夜宿過遊樂園嗎？星光票已經不稀奇，六福村搭上熱潮，首次推出「夜宿六福星光露營」，一票36小時玩個夠，目前只規畫7月21日一梯次，兩種套票共限量60帳名額，即日起開放線上報名，業者表示：「昨開放報名後反應熱烈，目前報名已超過5成，內部正在研擬是否加碼」。

六福村宣布推出「夜宿六福星光露營」，從中午12點入園一路玩到隔天閉園，並針對暑假家庭客、年輕朋友規畫「親子套票」及「狂歡套票」兩種不同套票，親子套票夜宿美國大西部主題區，傍晚搭上星光動物列車一探長頸鹿、犀牛及斑馬生態等，狂歡套票則設計住進阿拉伯皇宮主題區，晚上還有音樂飲料吧等服務。

六福村行銷部經理葉益亨表示，近年來露營廣受民眾喜愛，六福村位在新竹關西山區，晚間可見滿天星斗，相當適合露營；昨日一公布消息，截至目前為止已賣出逾5成，反應熱烈，加上粉絲團上許多人詢問是否能開放加碼別日舉辦，內部正研擬討論中。