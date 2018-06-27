歌詩達郵輪推新遊程 最高可享1萬元優惠

2018-06-27 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



嘉年華集團旗下郵輪品牌「歌詩達郵輪」，2018夏季推出全新品牌形象，以「在海上遇見好時光」為主題以及「親子郵輪」品牌定位作為年度宣傳主軸，將提供親子娛樂設施與義大利風情活動，讓家人們能夠擁有難忘的海上郵輪時光，帶來不一樣的義式郵輪假期。

歌詩達郵輪表示，將在2019年5月推出為亞洲特別量身打造的「歌詩達郵輪‧威尼斯號」，船上內裝以威尼斯的景緻作為設計概念，讓歌詩達郵輪帶領旅客在海上也能享受到威尼斯的浪漫情懷，體驗異國風情的每一個精彩瞬間，歌詩達郵輪．威尼斯號將在2019年5月9日從基隆港啟航，基隆－鹿兒島－宮崎－大阪－高知八天七夜，即日起報名每人最高省1萬元；即日起至8月31日前止，更推出「母親專屬訂購優惠活動」，凡是媽媽訂購即可再享折1,314元優惠。

暑假假期是許多親子家庭出國旅遊的時光，郵輪之旅也是現在許多人的新選擇，讓家人們一同在海上度過快樂時光，歌詩達郵輪也在2018年夏季推出最新形象「在海上遇見好時光」，以親子家庭做為年度宣傳主軸，不管是親子、家庭、情侶與朋友們，都能更輕鬆愉快共同享受在海上的好時光，讓我們在旅程上，創造更多精采的歌詩達郵輪海上之旅吧。（歌詩達官方形象影片連結：https://goo.gl/fYnYRc）

近年來，日、韓已成為國人出國首選國家，為了能夠提供旅客更多旅程體驗，歌詩達郵輪在2018年推出更高規格的旅遊行程「Fly Cruise」航程，同時能夠體驗到海空的旅行，暢遊日韓兩國，規劃出更多日本、韓國的港口，暢遊海上郵輪與岸上風景時光；此次航程，歌詩達郵輪採用最精緻輕奢的精品郵輪－歌詩達郵輪．新浪漫號(Costa neoRomantica)，在郵輪上擁有多種國家的風情料理，包含：船上擁有全球唯一通過安全檢定，能夠在郵輪上使用明火烤爐製作頂級披薩的餐廳，享受最道地的義式料理；船上也可以享用到日本一風堂拉麵的日式風味；獨特的「佛羅倫薩牛排館」採開放式空間設計，並以象牙及銀製餐具氛圍，感受輕奢華的海上之旅。