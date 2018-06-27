「聯名王」Daniel Wong再出招 智慧錶限量錶帶只送不賣

2018-06-27 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



堪稱「聯名王」的華裔設計師Daniel Wong，聯名商品多元豐富，從精品服飾，到咖啡杯、面紙、下午茶…等，都可以看見他獨有的Wong式風格，現在甚至也能在時下正夯的智慧腕錶上看到他的新設計。

大玩跨界聯名上了癮的Daniel Wong也透露，接下來還有更多跨界聯名商品將陸續發表。

談及最新與Garmin的跨界聯名新作，Daniel Wong指出，這次他運用了他一向熱愛的狂野且具藝術細緻性的現代印花發想，來設計三大主題錶帶。一款是以現代的綻粉色系搭配黑灰色呈現強烈的衝突感，搭配象徵慶賀的飄柔絲帶，呈現剛柔並濟的美感。

另一款則是以生氣勃勃的花蔓漫佈在堅韌的松石綠色牛皮上，Daniel Wong表示，他想表現的是，越是困難的處境中越見生命的韌性。還有一款則是以柔軟的牛皮，搭配冷淬剛硬的金屬鍊條，呈現低調個性的混搭風格。