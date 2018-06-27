「聯名王」Daniel Wong再出招 智慧錶限量錶帶只送不賣
堪稱「聯名王」的華裔設計師Daniel Wong，聯名商品多元豐富，從精品服飾，到咖啡杯、面紙、下午茶…等，都可以看見他獨有的Wong式風格，現在甚至也能在時下正夯的智慧腕錶上看到他的新設計。
大玩跨界聯名上了癮的Daniel Wong也透露，接下來還有更多跨界聯名商品將陸續發表。
談及最新與Garmin的跨界聯名新作，Daniel Wong指出，這次他運用了他一向熱愛的狂野且具藝術細緻性的現代印花發想，來設計三大主題錶帶。一款是以現代的綻粉色系搭配黑灰色呈現強烈的衝突感，搭配象徵慶賀的飄柔絲帶，呈現剛柔並濟的美感。
另一款則是以生氣勃勃的花蔓漫佈在堅韌的松石綠色牛皮上，Daniel Wong表示，他想表現的是，越是困難的處境中越見生命的韌性。還有一款則是以柔軟的牛皮，搭配冷淬剛硬的金屬鍊條，呈現低調個性的混搭風格。
不過，Garmin × Daniel Wong獨家限量錶帶只送不賣。Garmin表示，Garmin fēnix 5 Plus系列將於6月30日在台北信義新光A8館、Sogo忠孝館及台中新光中港店的Garmin櫃位販售，fēnix 5S Plus建議售價24,990元起，fēnix 5 Plus建議售價26,990元起，fēnix 5X Plus建議售價28,990元起。凡購買錶款的消費者即可獲贈Garmin × Daniel Wong獨家限量錶帶（限量27支、各櫃點限量9支不挑款），具收藏價值。
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