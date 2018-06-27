小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東小琉球一群年紀40至50歲熟男，透過國外旅遊經驗發現區域限定成為一種觀光趨勢，不僅相約返鄉開業更憑著一股滿腔熱血，打造出故鄉限定的啤酒品牌，3年後漸漸在島上打開知名度，也成為開創離島限定啤酒成功例子。

2014年夏末，潘彥廷、陳國駿、林財安及陳南廷4個人一起到日本沖繩旅遊，因緣際會下發現一款輕爽、回甘的日本啤酒，但注意一看產地才發現竟然是「台灣」，驚訝之餘也讓他們反思沉澱，希望能有一款屬於故鄉的啤酒品牌。

4人為了追求打造小琉球自有啤酒的夢想，開始研究啤酒的生產管道，接洽台灣知名酒廠「龍泉酒廠」尋求代工機會，不過一開始卻被酒廠認為只是玩票性質，透過連續3個月的疲勞轟炸，才打動酒廠願意幫忙開模生產，總算起步。

陳國駿表示，為了適合在炎熱的小島、海灘享用，他們選擇了酒體輕爽、色澤透明的生啤酒，保留啤酒的新鮮氣味與口感，並且取名為「卡布敦（Captain）」，意思就是船長，符合當地漁業背景的特色，並且只在島上販賣。

49歲的潘彥廷說，這群朋友都是帶著夢想回來故鄉開店做生意，也樂於創造一些不同的元素，限定款的啤酒已經開賣到第3年，沒想到可以撐這麼久，除了全靠一股熱血支持，更希望成為離島特色之一。

潘彥廷表示，今年特別將瓶裝外觀進行改版，原味和水蜜桃兩種包裝分別印製小琉球地圖的上半部和下半部，重疊起來就變成一張地圖，代表希望遊客來小琉球各地留下足跡，最後帶著滿滿的回憶回去。