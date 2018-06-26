達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



近年越來越受旅客歡迎的迪士尼小熊達菲（Duffy）要有新朋友囉！今年7月3日，達菲的新朋友Cookie將進駐香港迪士尼樂園度假區，Duffy與好友們也將會為Cookie舉行盛大的歡迎派對。

於2004年在東京迪士尼海洋登場的達菲，有著毛茸茸外型，臉上與腳掌等處，也都有米奇的形狀。由於模樣討喜可愛，因此達菲已成為迪士尼的高人氣明星，在美國、香港等迪士尼園區，也都可以看見達菲的蹤跡。近年來，達菲身邊也陸續增加雪莉梅（ShellieMay）、傑拉多尼（Gelatoni）和星黛露（StellaLou）等夥伴，各自有不同的故事背景，也都有擁有各自的粉絲，隨著Cookie的新加入，也讓陣容更加豐富。

新登場的Cookie，擁有圓圓的綠色大眼睛和長長向下垂的大耳朵，頭頂上還有以蝴蝶結點綴的可愛廚師帽；在臉上與手掌，也都能看見招牌米奇圖案。香港迪士尼表示，Cookie是一個熱愛烹飪和美食、充滿好奇心和喜歡嘗試新事物小女孩；喜愛透過敏鋭的嗅覺發掘新食譜，並常常自豪地說：「我嗅一嗅便知道！」而Cookie的新食譜與料理，也會為身邊的朋友們帶來喜悅。