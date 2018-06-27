奇美家電 十度蟬聯信譽品牌金獎

2018-06-27 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



CHIMEI奇美為唯一首次十度蟬聯信譽品牌金獎殊榮的國產品牌。 圖／CHIMEI奇美提供 分享 facebook

第二十屆《讀者文摘》信譽品牌大調查結果昨日出爐，CHIMEI奇美再度榮獲消費者票選「信譽品牌」金獎，成為唯一首次十度蟬聯此獎項殊榮的國產品牌，在這項百分之百由民眾票選的調查中，需通過消費者以「可靠可信程度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」、「社會責任」等六大面向指標評比，連續十年脫穎而出獲獎，實在非常難得。

CHIMEI奇美於今年第十度榮獲《讀者文摘》消費者票選「信譽品牌」金獎。 圖／CHIMEI奇美提供 分享 facebook

CHIMEI奇美行銷長劉原宏指出：「帶給消費者幸福感，是創辦人許文龍先生的目標，CHIMEI奇美連續第十年獲獎，除了衷心感謝消費者給我們的支持與肯定，更證明長久以來CHIMEI奇美對自我要求、自我成長的堅持。因應全球性智慧化家電發展趨勢，希望帶給消費者智慧家電的幸福、舒適、便利生活，透過深度傾聽消費者的實際需求，開發符合消費者心中「實用」、「安心」、「創新」的優良產品，持續精進安全性的功能開發，專注外型設計更能與居家美學的完美結合。同時，CHIEMI奇美也將投注更多資源回饋給社會，每年不定期捐贈LED檯燈給偏遠學童，希望帶給更多家庭幸福。」

CHIMEI奇美身為國產家電領導品牌，在這次獲選金獎的顯示器品項上，表現更是一枝獨秀，從廣色域到3D技術、4K UHD到全台第一大4K 98吋液晶顯示器，全系列商品引領技術趨勢，也充分顯示CHIMEI奇美在市場的領導地位。

CHIMEI奇美在此次獲選金獎的顯示器品項上，表現引領技術趨勢。(圖為奇美多媒體液晶顯示器U700系列TL-75U700） 圖／CHIMEI奇美提供 分享 facebook

去年底看準今年4K電視趨勢所推出的旗艦機種，除擁有4K UHD極致畫質及使用世界第一的奇美光學板材之外，在功能上也全面具Wi-Fi連網功能、內建愛奇藝功能並可從遙控器一鍵開啟，並有開放式娛樂平台可隨心下載各種便利App等，輕鬆完美享受影音娛樂的極致饗宴。而今年，CHIMEI奇美亦將持續傾聽消費者聲音，解決消費者尚未被滿足的痛點，再推出多元化新商品為每個家庭打造全方位舒適幸福家庭生活。