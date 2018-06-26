國產小車強化配備 氣囊升級、安全戰開打

2018-06-26 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／台北報導



KIA Picanto X-Line榮獲德國紅點設計大獎(RedDot)、iF國際設計大獎及英國What Car年度風雲車Best City Car，並以擁有優於同級的絕佳安全配備，最安全的跨界小車。 圖／台灣森那美起亞提供 分享 facebook

過往入門小車在經濟實惠的價格下，安全配備可能因此被犧牲掉，近期在進口小車挾價格及配備優勢的衝擊下，國產入門車也開始逐步強化配備，小車安全之戰正式開打。

過去台灣國產入門小車，除了大都僅配備雙氣囊外，就連最基本的ESC電子車身穩定系統也都未必列為標配，這也使得入門小車的安全性受到了質疑。但是近期在進口小車以更強勢的配備及差異不多的售價大舉進攻下，情況開始有了改變。

Suzuki Ignis用62.8萬的售價就可以換到6氣囊、ESP電子車身穩定系統、恆溫空調、免鑰匙啟動等配備。 圖／TAIWAN SUZUKI提供 分享 facebook

日系品牌SUZUKI近年強化台灣產品布局，陸續引進了Ignis、Baleno及Swift等受到年輕族群注意的都會車款，三台車的共同點就是都落在70萬以內的級距，此外就是都擁有不俗的主被動安全配備，標配6具輔助氣囊及循跡控制系統，開始改寫過往台灣市場小車的安全標準。

韓系品牌KIA過去在台灣市場則已經有了堪稱配備最完整的國產小車KIA Morning，總代理台灣森那美起亞再以進口方式導入跨界潮流小車KIA Picanto X-Line，彼此之間以不同市場定位切入，並開出僅比Morning旗艦車型56.9萬元多出3萬元的59.9萬元打破行情價格，以進口身分及豐富主被動安全切入市場。

KIA Picanto X-Line在60萬有找的情況下，提供消費者全車以44% AHSS先進高強度鋼材和熱沖壓鋼材組成車體結構，同時搭載同級距堪稱唯一的AEB（自動緊急煞車輔助系統）與7具SRS輔助氣囊等，加上ESC電子車身穩定系統、VSM車身動態管理系統（附方向盤轉向修正功能）、TVBB彎道制動分配系統、SLS 直行制動穩定系統、FBC剎車補償系統、HAC上坡起步輔助系統、ABS電子式防鎖死煞車系統、TPMS胎壓監測系統，輔以加強警示的LED高亮度第三剎車燈等，提供最全面且最先進的安全配備保障。

面臨進口大軍強悍來襲，國產陣營近期也做出回應，除了銷售最優的TOYOTA YARIS及VIOS相繼在改款後推出最多7氣囊的版本外，LUXGEN S3更是以60萬以下就擁有6具安全輔助氣囊，更以12項主動安全配備，回應國產小車的新安全標準。