蘭餐廳新廚上任 20道新菜美得讓人捨不得吃！

2018-06-26 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



主打高端餐飲的蘭餐廳（Ochid Restaurant），除了裝潢獨具特色外，積極與各國米其林主廚合作，自開幕以來就話題不斷。近來迎接新任主廚基爾德貝杭（Gildas Perin）上任，並推出全新菜單，以純正法式料理手法，著重時令、產地，一口氣端出20道全新料理，帶給客人全新的味蕾饗宴。

蘭餐廳（Ochid Restaurant）新主廚基爾德貝杭資歷相當豐富，過去曾在不同的星級餐廳實習及工作，也曾獲得巴黎最傳奇酒店麗池酒店行政總主廚Nicolas Sale邀約，協助打理旗下兩間星級餐廳。之後，在米其林主廚Yannick Alleno邀請下，來到台灣成為STAY Taipei的副主廚，並在餐廳結束營業後，曾短暫到S Hotel擔任副主廚，直至2018年受邀到蘭餐廳擔任主廚。

受到Yannick Alleno深刻影響的基爾德貝杭，他認為，料理不該侷限在菜系、手法及國籍，而是要信賴食材原味的力量。因此，他很重視時令、產地，找到好品質食材為第一優先，再去嘗試各種料理方式，並找出所有可能性及最好的味道，可說是他的料理哲學。所以他自來台灣後，便積極探訪全台各個產地，像是基隆漁港、屏東可可園等，只要一有空就會到產地進行交流。

這些過往累積過程，也一一展現在基爾德貝杭的新菜單上，他的料理都是源自童年記憶，以及對台灣食材、產地的觀察，每道料理色彩相當豐富，光是視覺上就是一大享受。不僅如此，風味也非常符合夏天，像是開胃菜系列的小黃瓜希臘優格捲，將米酒醃漬過的小黃瓜片，裡面夾入希臘優格及日本柚子、碎薄荷菜及香菜等薄果凍，再將小黃瓜片捲成薄片，嫩香菜點綴裝飾，就像是從樹木中長出的小綠芽，可愛模樣讓人捨不得入口。

此外，另一道主菜「吃了玉米的豬」，使用屏東飼養、僅3個月的乳豬豬肩肉，用舒肥手法料理，再用玉米加上水，萃取法蒸12小時過濾出玉米純汁，濃縮為糖漿，所搭配的豬肉汁更是經過6小時熬煮，相當耗時費功的功夫菜。