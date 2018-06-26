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蘭餐廳新廚上任 20道新菜美得讓人捨不得吃！

2018-06-26 20:19聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

主打高端餐飲的蘭餐廳（Ochid Restaurant），除了裝潢獨具特色外，積極與各國米其林主廚合作，自開幕以來就話題不斷。近來迎接新任主廚基爾德貝杭（Gildas Perin）上任，並推出全新菜單，以純正法式料理手法，著重時令、產地，一口氣端出20道全新料理，帶給客人全新的味蕾饗宴。

蘭餐廳（Ochid Restaurant）新主廚基爾德貝杭資歷相當豐富，過去曾在不同的星級餐廳實習及工作，也曾獲得巴黎最傳奇酒店麗池酒店行政總主廚Nicolas Sale邀約，協助打理旗下兩間星級餐廳。之後，在米其林主廚Yannick Alleno邀請下，來到台灣成為STAY Taipei的副主廚，並在餐廳結束營業後，曾短暫到S Hotel擔任副主廚，直至2018年受邀到蘭餐廳擔任主廚。

受到Yannick Alleno深刻影響的基爾德貝杭，他認為，料理不該侷限在菜系、手法及國籍，而是要信賴食材原味的力量。因此，他很重視時令、產地，找到好品質食材為第一優先，再去嘗試各種料理方式，並找出所有可能性及最好的味道，可說是他的料理哲學。所以他自來台灣後，便積極探訪全台各個產地，像是基隆漁港、屏東可可園等，只要一有空就會到產地進行交流。

這些過往累積過程，也一一展現在基爾德貝杭的新菜單上，他的料理都是源自童年記憶，以及對台灣食材、產地的觀察，每道料理色彩相當豐富，光是視覺上就是一大享受。不僅如此，風味也非常符合夏天，像是開胃菜系列的小黃瓜希臘優格捲，將米酒醃漬過的小黃瓜片，裡面夾入希臘優格及日本柚子、碎薄荷菜及香菜等薄果凍，再將小黃瓜片捲成薄片，嫩香菜點綴裝飾，就像是從樹木中長出的小綠芽，可愛模樣讓人捨不得入口。

此外，另一道主菜「吃了玉米的豬」，使用屏東飼養、僅3個月的乳豬豬肩肉，用舒肥手法料理，再用玉米加上水，萃取法蒸12小時過濾出玉米純汁，濃縮為糖漿，所搭配的豬肉汁更是經過6小時熬煮，相當耗時費功的功夫菜。

目前新菜單仍在試賣中，午餐價格為1,580元、2,280元，晚餐價格為2,280元、3,880元。

使用屏東乳豬做成的主菜「吃了玉米的豬」。記者魏妤庭／攝影
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開胃小點蘑菇石頭。記者魏妤庭／攝影
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充滿創意的甜點諾曼第之心，將富士蘋果挖空作為容器，再用青蘋果以榨汁機榨汁，加入蘋...
充滿創意的甜點諾曼第之心，將富士蘋果挖空作為容器，再用青蘋果以榨汁機榨汁，加入蘋果白蘭地做成雪酪，搭配蘋果酒果凍。記者魏妤庭／攝影
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前菜果凍海老，底下鋪滿鮮嫩胭脂蝦。記者魏妤庭／攝影
前菜果凍海老，底下鋪滿鮮嫩胭脂蝦。記者魏妤庭／攝影
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開胃小點小黃瓜希臘優格捲。記者魏妤庭／攝影
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開胃小點紅甜菜晶球。記者魏妤庭／攝影
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鴨肝餃子以小籠包造型登場，一入口有濃濃的鴨風味。記者魏妤庭／攝影
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奇異果生蠔以奇異果酸甜滋味去除生蠔腥味，更凸顯生蠔的鮮甜。記者魏妤庭／攝影
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開胃小點甜豆覆盆子脆片。記者魏妤庭／攝影
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